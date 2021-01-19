原來送禮可以高貴不貴，4款「萬元有找」的精品小物一次整理！

總算度過令人百感交集的2020年，你有沒有特別想感謝的人呢？若是預算有限，卻又想表達滿滿的心意，不如參考以下萬元有找的精品小物，絕對讓你送禮送到心裡，又不傷荷包！

HERMÈS / O’KELLY鎖頭項鍊

官方定價：€270

你有一個整天日思夜想凱莉包的好姊妹嗎？凱莉包我們或許送不起，但愛馬仕相當貼心，設計了一款以凱莉包鎖頭為墜飾的項鍊，你可以輕鬆入手，讓你的好姊妹知道你將她的夢想放在心上。

LOUIS VUITTON / ESSENTIAL V金色手鍊

官方定價：€275

LOUIS VUITTON近幾年的設計，有逐漸簡約、年輕化的趨勢。ESSENTIAL V系列主打幾何的拋光V字吊飾，不論穿搭風格或場合，都顯大氣百搭。歐美近幾年也流行像這樣細緻精巧的金色飾品，戴上絕對讓你走在流行的尖端！

GUCCI / 米奇卡夾

官方定價：NT$15,000

有個年過30還童心未泯的好姊妹嗎？GUCCI自2017年和迪士尼聯名，出了一系列印有經典卡通人物的包款和配件，使許多人回到了純真年代。這個印有米奇的卡夾，將時時提醒她，就算成為忙碌的大人，也不必失去赤子之心。

PRADA / AIRPOD PRO皮革保護吊飾

官方定價：€280

在這人手一對Airpod的年代，各家品牌也爭相推出時髦的Airpod保護套，這個PRADA經典紅的保護套更成為朋友間的送禮好選擇，可以隨手扣在包包上，不僅實用滿分，更是個搶眼的時尚小配件。

本文出自閨蜜旅代購