在福原愛婚變新聞以前，我對她其實沒有太多了解，印象中就是個長相甜美的桌球選手，新聞出來之後看見她小時候練桌球的影片，才發現福原愛被喜歡不是偶然，觀眾們等於是看一個可愛的小女孩在他們眼中成長，然後蛻變成桌球女神，難怪有國民女兒之稱號。據說福原愛代言商品的費用大約要台幣千萬，而這樣的價碼除了小愛輝煌戰績外，當然更源自於桌球女神良好的形象，尤其在日本那麼嚴謹的國家，可想而知身為公眾人物，小愛與經紀公司一定會想方設法維持正面形象，結果不僅爆出婚變還有小愛婚外情的消息，雖然說以目前雙方的聲明看來應該是會繼續維持婚姻，但發生危機也是事實。在新聞中最引起我注意的是傳出婚變的導火線原因之一，是婆媳以及姑嫂問題，更令我驚奇傳說他們婚後是與婆家同住，畢竟以兩人的身價來說，婚後買一間獨立的房屋自住應該沒有問題，所以我大膽猜測與婆家同住應該是小傑與小傑家人的建議，為何明明不缺錢卻非要全家住在同個屋簷下？讓我想起一位女性朋友C，結婚超過10年的她，就在年前毅然和先生提出離婚…….。

C是家中獨生女，家境十分優渥，當年她要嫁給職業軍人老公時父母曾激烈反對，但在C的堅持以及C的老公努力展現誠意之下，最後岳家不但同意，而且還贈送一間公寓給女兒當結婚禮物，小倆口當時說好，既然公寓由女方付錢，那裝潢費用就由男方處理，也當成是兩人的新居，沒想到事情到了婆婆那裡，事情全變了樣。

婆婆反對兒子搬到新居，因為房子是由女方買的，搬過去「感覺像入贅」，更不同意男方出裝修費，因為「房子又不是男方的，為什麼要幫忙出裝修費，如果以後有萬一，錢又拿不回來。」婆婆認為家中有空房間，稍微裝修換個家具就可以住了，不需搬出去住，岳家贈與的公寓可以租出去換租金，為未來小孩存教育基金，平常婆婆的確對C不錯，更是口口聲聲說把C當成自己女兒看待，老公也請C先試試看和婆家住一段時間，等真的不適應在搬出去即可，就這樣C搬進婆家。

剛開始一切都挺不錯的，婆婆什麼都料理的好好的，不讓C插手。直到孩子誕生，C發現婆婆開始干涉孩子的教養方式，吃什麼穿什麼都有意見，比方說明明不冷卻把孩子包得跟肉粽一樣，更讓C不能忍受的是養成孩子吃糖的習慣，因為婆婆覺得小孩遲早要換牙，吃點糖有什麼關係。C的意見也常被婆婆以「妳是獨生女不懂帶孩子」為由忽視。

職業軍人常不在家，C下班之後獨自面對公婆與大伯小姑，假日還有三不五時上門看孩子的各路親戚，親戚們在稱讚C好命、有婆婆幫忙帶孩子之餘，也不忘記叮嚀她婆婆已經很累了，要她多分擔家事，以及某某人家的媳婦雖然也是千金小姐，但還是邊上班邊做家務，女人要「嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」。

面對各路親友的指導棋，婆婆也沒有提出反對，而是含笑似乎認同，總而言之C覺得自己雖然結婚獨立了，但比起婚前反而更受拘束，一舉一動都有別人指導，C努力改變自己適應環境。但就在年前她父親突然倒下，身為獨生女的她兩邊跑照顧，而這時婆婆卻冷不防提醒她「趁爸爸還在的時候打聽一下有沒有遺囑、公司股權如何分配」，讓C心寒無比，而老公多年來的不關心、無作為在此時變成壓垮她的最後一根稻草。

回到小愛婚變，當然婚內外遇絕對大錯特錯，但既然雙方願意繼續努力，不管是為了代言保持形象或其它，至少還是想挽救這段婚姻，那麼期待兩人能撇開外在因素，不被娘家或婆家等因素影響，就單純經營自己小家庭，回到相愛的初心，才是最純粹的！