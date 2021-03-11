又要失心瘋！彩妝也瘋算命　MAC X Pony推出超強塔羅聯名系列

彩妝品牌真的很懂少女心，每每推出的超強聯名總讓人目不轉睛，還不斷出新招！這次韓國美妝教主Pony將與MAC推出最強塔羅聯名，於今年十月正式亮相，首波釋出的預告片也展現出神秘的氛圍，另外碧麗妃、ETUDE HOUSE也推出可愛爆表的最新聯名商品要燒大家荷包，一起來看看。

韓國彩妝大神Pony的化妝技巧是女孩們的效仿指標，而她不僅有自創品牌，也時常在IG分享令人出乎意料的大膽妝容，是美妝界很有人氣的彩妝師之一。這次她與MAC花了三年多籌備新品，以塔羅牌為靈感，將彩妝披上迷幻又唯美的金色面紗，訴說著女人對幸福與美麗的追求。

全系列彩妝注入星星、月亮、太陽元素，包裝還以星空藍作為外殼底色，勾勒著塔羅牌華麗的金色圖樣，美得讓人想收藏，共有眼影盤、唇彩、修容打亮餅、以及彩妝刷等單品，不過台灣目前未販售，預計將於9月在北美上市，全球則是於10月後陸續推出。

緊接著是資生堂專門店碧麗妃與「日本新一代時尚插畫男神」三浦大地合作，聯手打造限量療癒時光美粧組，他筆下的角色Josie充滿個性和時尚品味，連紗榮子、ROLA、吉川雛乃、濱崎步等女星都是粉絲，這次針對乾燥肌膚分別推出保濕精華噴霧、香氛防曬噴霧與晶透粉餅，幫助肌膚恢復透亮水嫩，打造明亮光滑膚質。

ETUDE HOUSE首度與Daisy Duck合作，推出一系列限定彩妝品，還請來美妝教主Pony戴上「蝴蝶結髮黛」化身可愛黛絲，全部商品均擷取Daisy的形象，將系列包裝定調俏皮的紫色與粉色，上面還有不同表情的黛絲圖案與蝴蝶結，共有眼彩盤、眼影蜜、腮紅、控油蜜粉、眼線液、睫毛膏、唇釉及刷具，迪士尼控趕緊手刀衝！