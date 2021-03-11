歐巴現身東區！朴敘俊自爆一週只睡2小時　靠獨門保養、飲食秘訣維持牛奶肌

現年30歲的超夯韓星朴敘俊演活《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《她很漂亮》等韓劇，尤其霸氣的「副會長」形象深深擄獲朴太太們的芳心！昨（29）日特別快閃台北東區出席保養品牌活動，許久不見的他為了新戲《梨泰院class》剪了小呆瓜頭，笑起來更加靦腆溫柔，也透過鏡頭和粉絲們分享保養小秘訣。

睽違兩年，朴敘俊受到保養品牌邀請再次訪台，透露先前一直很想以旅遊的方式認識台灣，沒想到這次又是為了工作，只停留短暫的時間，行程非常緊湊，他開玩笑說：「我很喜歡小籠包，也很想念小籠包，我這次會吃很多再回去。」而他身為Dr.Jart+ 台灣區專屬代言人，對皮膚管理也有一套方法，就算拍戲再忙碌，身體很疲累，還是會好好保養。

因為肌膚容易乾燥，屬於敏弱型膚質，工作又需要經常上妝，加速水分流失，會選用老虎草呼呼水凝霜加強保濕，用起來不會有粘膩感，男生也很適合，晚上則推薦使用老虎草呼呼保濕修護面膜，幫助舒緩壓力且低刺激性，隔天皮膚的狀況會非常好，他也分享選保養品秘訣，建議一定先在手上試過，確定不會起過敏反應再使用。

而問到急救皮膚的方式，他笑說：「沒有特別的方法，就是抓緊時間敷臉，真的很疲累至少會敷一片面膜」，當然吃進的食物多少也會影響膚質，飲食上會少吃澱粉、刺激性食物、碳水化合物，麵粉類也盡可能避免，三餐以蛋白質為主，再來會多做運動大量流汗，代謝體內毒素。

他曾為拍戲，一週睡不到3小時，談到平常如何釋放壓力，他建議有休息的時候多跟朋友見面，去做一些跟工作完全無關，真正能放鬆的事，「沒經歷過的人可能不清楚，我的工作常會遇到很多的困難，有時一週只睡2個小時，但我熱愛我的工作，除了睡不好之外沒什麼壓力，因此休假時我會跟朋友聊聊天，多運動、散步，去做一些跟工作無關的事情，這對我來說真的很重要。」

此外，自從開通了YouTube頻道「레코드박스Record PARK’s」後，粉絲也期待朴敘俊能多多分享歐巴的日常生活與工作幕後花絮，他表示：「當初為了和粉絲拉近距離設立頻道，希望以後也可以用直播的方式和大家互動，繼續挑戰新的內容。」