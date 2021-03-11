丁噹減重25公斤不復胖！　自製「暖湯早餐、啤酒泡澡法」促進身體代謝

鐵肺歌手丁噹擁有超廣音域，極富感染力的高亢嗓音，把句句歌詞唱進女人心中，更唱紅不少偶像劇主題曲，還擁有「情歌天后」美稱，她出道時曾因為身材較壯碩被網友攻擊，為了上鏡頭更好看而努力健身，靠著魔鬼秘訣成功減重25公斤，體脂肪更降到14%，而且再也沒復胖。

在 Instagram 查看這則貼文 . 休养的日子不能忘記自己的肉丫 露個肉⋯提醒一下智己啊 . #大腦是不是很矛盾 #時間久了還是要還的 Della丁当（@della_dingdang）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 29 日 上午 6:28 張貼

想要瘦身，絕對不可以節食，雖然這樣做能快速看到效果，看似體重減輕，其實瘦下的公斤數是肌肉和水分，不是脂肪，且一但恢復正常飲食，體重會反彈，甚至胖更多，像丁噹曾為了快速瘦下來，整天只吃青菜，過度侷限自己的後果反而容易半途而費，後來採用少量多餐的方式控制飲食，持續到健身房運動，整個身形都縮小許多，曲線也凹凸有致。

因為屬於容易水腫的體質，飲食上會盡量挑選原型食物，基本上什麼都會吃，還特別愛吃辣，但會避免吃精緻澱粉、油炸類，且晚上8點後不再進食，遇到大型活動的三餐則以吃燙青菜與水煮雞肉為主，每天喝水3800cc以上，幫助沖淡滯留體內的鹽分，不僅皮膚會變好，也改善浮腫身形。

最近還分享自製「雞胸肉銀耳枸杞湯」當早餐，睡前先把銀耳用水泡開取締，放入鍋中燉煮40分鐘，起床後再分別將銀耳與水煮雞胸肉用榨汁機打碎，接著加入枸杞，再放進鍋中燉煮15分鐘，特別提到暖湯進補對女生很重要，「這15分鐘可以用來刷牙洗臉，整理完畢早餐也剛剛好」，別讓沒時間變成懶惰的藉口。

人體最難減掉的就是體脂肪，丁噹除了改變飲食之外，在運動上也做了相當大的努力，秉持多吃就多運動，就算再忙也會使用1小時的跑步機，再搭配適當的肌力訓練，輪流鍛鍊局部肌肉，再來會做40～50分鐘有氧，增加肺活量，同時讓四肢更有線條，也把握零碎時間狂練深蹲、空中開合腳，瘦大腿內側，或是上瑜珈課、TRX，成功在4個月內體脂率從24％降低到14%。

在 Instagram 查看這則貼文 Della丁当（@della_dingdang）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 17 日 下午 11:32 張貼

最後她還分享泡澡方法，因為前陣子從2米高的舞台摔落，身上的肌肉處於睡眠狀態，每天會泡澡20分鐘（浴缸裡放一杯海鹽，一杯啤酒）、冰敷20分鐘，再加活血化瘀的藥膏，堅持早晚各一次，再加一天喝足3800cc的水，盡情跑廁所來加速身體的代謝，也讓身體的淤血快速排出體外。

不過她建議，受傷三天內只用冰敷，或是選用米酒反覆擦拭傷口，接下來就可以用冷熱交替的方式來化瘀，記得泡澡的過程中至少喝一杯水。如果是敏感性肌膚、有開放性傷口者，則應避免「啤酒浴」。