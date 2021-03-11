一個月瘦6公斤！日本瘋傳「週一斷食法」清腸胃　降體脂還瘦小腹

減肥是女孩每天都在呼喊的口號，任何別人試過的有效方法都願意嘗試，而近年來「斷食瘦身法」受到許多明星推崇，像之前侯佩岑、鍾麗緹的「168斷食法」或是「5：2斷食法」，連醫師、營養師都推薦，最近日本則流行「周一斷食法」減肥，實測在四週內就減去6公斤，還幫助清腸胃，快趁冬天狂吃之前趕緊瘦一波！

週一斷食計畫由日本「關口針灸治療院」總院長關口賢所創立，他透過這個方法成功讓7萬多人擺脫多餘脂肪，其中還包含不少明星、運動選手，一個月內就瘦下5～7公斤，不僅不易復胖，執行上也不會太困難，在每週的第一天，透過斷食，二十四小時內不攝取任何食物，可讓腸胃休息，改善消化道功能。

在眾多的瘦身方法中，斷食的效果最為明顯，且透過斷食還能幫助改善代謝，讓你有效率地瘦下來，更幫助增加血液循環，解決肩頸痠痛、手腳冰冷、耳鳴眩暈、睡眠障礙等多種現代文明病！

不過要怎麼進行呢？除了每天至少2000cc的水分，斷食的關鍵是「空腹」，不讓食物滯留於消化系統，因為週末常吃大餐，舉例來說，週日晚上7點吃晚餐，週一可省略早餐、午餐，到晚上7點前不吃任何東西，若真的空腹睡不著，可以喝一些溫熱的飲品，以溫開水最好，如果會反胃，就沾一點鹽巴吃。

接下來週二到週五進行減醣，尤其斷食後的回復食菜單，切記不要暴飲暴食，要避開人工添加物、澱粉類、重口味的油炸、勾芡類食物，週二早餐可吃當令低糖水果、無糖優格、蔬菜汁、白粥等對腸胃較無負擔的食物為主，適應後再慢慢恢復正常飲食，且每餐養成只吃8分飽。

接下來周末就可以吃自己喜歡的美食，但要控制份量，少量進食，要特別注意斷食的前一餐建議要避開大量油脂、糖分的食物，以清燙蔬菜料理為主，另外切記不能喝酒，只能攝取水和無咖啡因飲料，而每個人的身體狀況不同，可先詢問醫師是否可行再進行喔！