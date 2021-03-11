如何讓底妝更加分？　 10款鐵粉熱推的霧光、保濕粉底　宛如開了美肌

擁有高遮瑕卻透亮，妝感自然又有光澤的底妝，是女孩們使用粉底類產品的目標，而夏天最怕厚重的粘膩感，想要底妝服貼不脫妝，不妨跟著彩妝師的介紹，學習最近流行的氣墊粉餅、粉底液使用方式，畫上宛如母胎好肌膚的平滑妝容，讓你走到哪都被稱讚今天的妝好美。

首先，妝前打底是很重要的一步，先將皮膚狀態調整好，能讓粉底更好勻開，可以針對不同部位使用適合的妝前乳或隔離霜，像容易出油的T字部位選控油型，較乾的臉頰則選保濕型，再來上妝前，避免一次沾取過量的粉底液，以少量多次上妝絕對比一次拍在臉上來的好，也比較好補救，不會顯得厚重。

彩妝師提到，使用粉撲或美妝蛋上妝，手法要以按壓拍開的方式，不要推，不要抹，這樣持妝度和光澤度最好，沾取粉底後，先從顴骨最高處往眼尾、臉頰外側下手，遮住黑眼圈或斑點，再用粉撲上剩餘的粉底帶到鼻翼、下巴、額頭、眼皮、鼻子的位置，盡量在最容易脫妝的地方，上最少的粉底，可以減少浮妝的機率。

植村秀無極限超時氣墊粉餅打破氣墊油潤的厚實粉感，是有高質感的輕霧光，質地輕盈卻能給予肌膚高度遮蓋力，以及猶如蜜粉定妝的透氣舒適感，讓肌膚上妝也能自在呼吸，還研發出「蜂巢網狀彈力纖維網」，保存每一滴粉底，讓每次上妝都是沾取最水潤新鮮的粉體。

MAC超持妝系列推出全新氣墊粉餅，擁有高防曬系數，雖然拍出的是霧感絲絨妝感，內含的玻尿酸及六胜肽配方能夠全天持妝，乾肌亦能滋潤保濕，斑點、細紋、毛孔瞬間柔焦。

Za推出多功能柔光特調輕氣墊，打開可愛的粉色塗鴨外盒，印入眼簾的是吸睛雙愛心圖案，搭配水滴型氣墊粉撲，可針對眼下、鼻翼位置作多次疊擦，一次滿足打底、校色、提亮功效，打造質感霧光美肌！

too cool for school巨星無瑕絲光氣墊粉餅採用獨家微粒科技，使底妝輕盈無負擔，卻能遮住泛紅、痘疤、毛孔粗大問題，塗抹瞬間就能緊貼肌膚，成分更添加黃金膠原蛋白，讓底妝呈現越拍越美的絲緞光。

Bobbi Brown推出冬蟲夏草精華粉底升級版，以冬蟲夏草精華、蘋果精華與荔枝精華為肌底，能延緩衰老，提升肌膚光滑度及彈性，每次上妝同時也在保養，水潤的質地讓肌膚越拍越水嫩，整天都散發光澤。

RMK特別在粉霜中添加5種美肌保養油，滑潤質感柔滑好延展，能徹底遮瑕在意的肌膚毛孔，並修飾暗沉與不均勻膚色，另外還有保濕成分米糠菁華，用指腹塗抹後，能緊密服貼肌膚，保有舒適觸感。

主張無毒有機的ILIA大部份產品皆為純素，至少85%成分來自植物活性素材，不給肌膚造成負擔。光透精華粉底富含各種維生素與礦物質，能減少肌膚乾燥，有效遮瑕肌膚瑕疵，並提供健康光澤，讓肌膚看起來無暇又自然。

MAKE UP FOR EVER也推出保養型「REBOOT活潤精華粉底液」，添加了人蔘根、山茶花、麥冬根萃取，達到緊緻與提亮功效，另外還有維他命及玻尿酸補水保濕功能，讓暗沉肌膚一上妝瞬間飽滿明亮。

Giorgio Armani以普魯士藍光智慧修飾膚色暗沉、蠟黃，提升肌膚白皙透亮，協同「海藻醣保濕精萃」與「小分子腺苷酸」，上妝後的膚觸是水嫩的，且全天服貼，粉體會隨著表情牽引，不卡乾紋。

ETUDE HOUSE針對長效待肌超持妝粉底液進行升級，強化遮瑕與服貼度，即使出油後依然呈現清透妝感，不會有粉痕，防曬係數也升級到 SPF42，還特別從韓國進口 Puff Factory 的彩色寶貝蛋，購買長效待肌粉底系列即可獲得彩色寶貝蛋精裝組。

另外還聯名康青龍舉辦「尋找你的奶茶肌」活動，只要拍下限定奶茶飲料瓶身貼紙上傳社群網站，並 Hashtag指定文字，回店面不限金額消費，即可獲得長效待肌粉底液體驗組與寶貝蛋乙顆，更棒的是還會從貼文中挑選 10 名消費者送出兩瓶30ml粉底組。