限量包裝太欠買！肌研 x Snoopy復古瓶身登場　萌的荷包受不了

彩妝保養品與卡通聯名系列又來療癒你我的心，此次肌研又將與Snoopy推出聯名限量復古包裝，泰國著名彩妝品牌KARMART則與旗下副牌Baby Bright聯手打造小熊維尼彩妝，活潑又逗趣的圖案全跑到包裝上「賣萌」，一整個超適合收藏！

這回肌研與Snoopy針對「極潤保濕化粧水」與「白潤美白化粧水」共推出四款限定包裝，橫跨50年代到80年代風格，每個瓶身皆以逗趣的四格小漫畫呈現。全系列成分溫和低刺激性，嚴選三種不同分子大小的玻尿酸，滲透力再進化，能有效補水鎖水，幫助舒緩乾燥肌膚。

可看到50年代初登場的Snoopy只是一隻普通小獵犬；60年代已學會雙腳行走及語言思考，漫畫裡也多了許多逗趣獨白；70年代已經是我們熟知的樣子；80年代的Snoopy表情更為豐富，9月起於全台寶雅獨家限量上市喔！

另外泰國彩妝品牌近幾年受到不少關注，像Baby Bright再度與迪士尼攜手推出小熊維尼系列彩妝，共推出飽和色唇膏、滋潤唇彩筆、美唇滋養油、氣墊腮紅棒四款產品，每一項還添加小熊維尼最愛的蜂蜜成分，滋潤度提升外，還帶有甜甜的香味，只在康是美限定店販售。

其中飽和色唇膏台灣引進了#02倫敦磚紅和#03石榴紅兩色，滑順又好上色，而棒狀的腮紅非常方便隨身攜帶，不需刷子，輕拍就能畫出帶有絲絨霧面感的好氣色妝容。

同場加映SEXYLOOK極美肌與義大利插畫家Alessandra De Cristofaro聯名推出的限量禮盒及週邊小物，共推出5種不同的女孩形象，想表達美不應該只有一種定義，特別透過插畫來呈現心中OS，禮盒內含兩款面膜、環保提袋與名片小卡，滿額還送可愛的紙膠帶或環保飲料袋，將於9月4日新上市。