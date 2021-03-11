吃多也不怕！每天4動作鍛鍊全身肌肉　連休息也「持續燃脂」

不管是衣服越穿越短的夏天，還是把肉包緊緊的冬天，女孩們都會自動打開減肥模式，不停嘗試最容易燃燒脂肪的運動，或是營養師所推薦的瘦身食譜，就是為了能在短時間內消耗更多的脂肪，但對於不愛運動的人，難免覺得沉悶又耗時，這次就來看看哪種運動簡單又最燃脂，還一次鍛鍊到全身肌肉。

雖然運動有非常多選擇，想要達到「後燃效應」，配合「有效心跳率」的訓練最為有效，也就是最大心跳率的60%～70％，一般最普遍的計算公式為220-(年齡)x0.7±5次，運動強度過高會讓心跳太快，容易出現心悸、頭暈症狀，太低又無法燃燒脂肪，且每週至少要運動三天，每次約三十分鐘，當然也需評估自己的身體狀況，調整不同運動強度。

其中堪稱脂肪殺手的Burpee（波比跳），可以在短時間內達到最大心跳率，不需要任何器材就能鍛鍊，屬於高間歇的無氧心肺運動，且還有很多種變化型，可一次訓練全身各大肌群，包含核心、胸肌、手臂、腿部、臀部，同時還訓練到心肺功能，整個過程要配合手腳並用、伏地挺身、垂直跳耀的動作，比起慢跑還多燃燒50%的脂肪。

因為強度高，可以延續燃脂的時間，又不需吸入過多氧氣來製造能量，簡單的動作就可提升運動後的新陳代謝，但切記要保持呼吸順暢，以免昏倒。首先深蹲，雙手撐地，腳往後踢，呈伏地挺身的姿勢，做一個伏地挺身，雙腳再跳回成蹲姿，接著向上跳再配合雙手向上延伸，重複動作，每組12～15次，休息 1 分鐘，重複8組。

而波比跳會對膝蓋、手肘造成壓力，要做之前，熱身要做足外，跳躍和做伏地挺身時不要駝背，容易傷及腰椎，膝蓋不好可以降低動作難度，雙腳收回成蹲姿後，再以站姿起立，重複動作即可。

加碼分享擁有精緻五官的韓國瑜珈教練Kang Hyun Kyung（音譯姜賢京）的燃脂運動，勤於健身的她，時常在IG分享運動片段，性感的馬甲線與翹臀練得十分勻稱，為了針對不同肌肉做鍛鍊，讓肌肉線條更緊緻，她發明了幾組連續動作，以伸展平時很少用到的深層四肢肌肉。

動作一：雙手、雙腳撐在地上呈拱形，雙手以步行的方式往前移動，直到後腳伸直，雙手再慢慢回來，同時向上延伸，並以站姿起立，重複動作。

動作二：雙手、雙腳撐在地上，分別將左右腿往後伸展，呈現棒式的動作再回到原點，雙手向上延伸同時以站姿起立，重複動作。

動作三：這個動作有點像上述的Burpee（波比跳），只是少了伏地挺身的動作。

動作四：最後則是先呈現棒式的動作，上背微微抬起，雙腳像踩腳踏車一樣盡量往頭部伸，踩20下，重複5次。