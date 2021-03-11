上妝不死白秒提亮！2019日韓爆紅素顏霜推薦　搞定熬夜菜氣色

說起全世界懶女孩必備的化妝品，一定都會想到擦上秒提亮膚色，還兼美白與防曬的素顏霜，它從韓國開始風行，堪稱是素顏的秘密武器，再忙也不用頂著蠟黃膚色見人，用最快、最輕鬆的速度就可打造偽素顏水潤肌，即使已經熱賣好多年，人氣依舊居高不下，這次就來推薦6款超人氣素顏霜給大家！

前一晚熬夜追劇，隔天起床的氣色超慘，毛孔也大得嚇人，塗抹素顏霜可讓膚質看起來變好、瞬間提亮暗沉的臉色，雖然裡面含有保養成分，但不適合當做保養品使用，且大多含有物理性防曬成分，回家一定要卸妝，以免長粉刺、痘痘。

而素顏霜主要的功能在於提亮與防護，普遍無法遮蓋黑眼圈、痘疤，可以針對局部再使用遮瑕膏消除瑕疵，也要提醒，就算已經含有防曬係數，還是需適時補擦，不要以為擦上之後膚色變亮，就不會曬黑，建議單次全臉用量需達到2指節長，或是先用防曬乳打底，怕黏膩可用防曬噴霧，並根據肌膚需求挑選足夠UV防護力的商品！

innisfree濟州櫻花亮顏霜添加天然甜菜鹼、櫻花葉萃取，具有立即提亮膚色的功效，並為乾燥肌膚補水，而質地非常水潤好推開，能緊密貼合肌膚，校正暗沈膚色不泛白，更通過美白功能性認證，擦上之後變得更加透亮了！

同樣也是來自韓國的W.Lab白雪公主亮白霜推出了升級版「雙倍亮白霜」，質地水潤且不厚重，不僅能提亮又很保濕，適合膚色偏黃又懶得上底妝的女孩，長時間都不太會卡紋浮粉，歐陽娜娜也曾在Vlog推薦過！

蘭芝晶透潤白素顏隔離乳含有天然植萃成分、生薑油及維他命c，可幫助提亮膚色、淡化斑點，塗抹完不油不膩，摸起來是乾爽的，且帶有自然的光澤感，還有網友實測沾黏實驗，貓主子貼到臉上也不黏貓毛。

Dr.Jart+V7素顏霜含有7種維他命、玻尿酸與礦物成分，味道帶有淡淡的柑橘味，擦在臉上就是肌膚吃了維他命，更搭配有效亮白的白玉成分，提亮膚色很有感，而且自然又不悶。

再來是日妞人手一支的SUGAO素顏慕斯，柔軟的質地觸感很特別，粉透白主打呈現自然粉嫩血色感，雪透白則帶有小亮粉，抹勻後的肌膚散發淡淡珍珠光，可修飾粗大毛孔，隱形柔焦瑕疵很有感。

艾杜紗零毛孔素顏懶人霜月見草精華、蘆薈萃取，水感的質地擦起來很保濕，輕盈到像在擦乳液，還能讓後續底妝有提亮效果，不會起屑，其中還有珍珠光澤粉末幫助遮住毛孔，可惜沒有防曬系數。