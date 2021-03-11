《花椒之味》賴雅妍的養生「佛系減肥法」 靠好習慣照吃也能瘦

由鄭秀文、賴雅妍、李曉峰主演的新電影《花椒之味》將在9月12日全台上映，還找來劉德華客串，該片改編自知名作家張小嫻的小說《我的愛如此麻辣》，描述素未謀面、同父異母的三姐弟，在父親死後首次碰面，重拾深厚親情的感人故事。而出道至今一直維持清瘦身形的賴雅妍，曾公布維持體態秘訣，原來早餐的第一口很重要！

在 Instagram 查看這則貼文 放糖時刻 連續幾日下雨的日子 在美麗的週五夜晚緩了下來 應該是要迎接美麗的週末吧？ #賴雅妍 #HCONNECT #這是咩的自拍照無誤 #meganlai megan賴雅妍（@megan_lai_fans）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 8 日 上午 3:01 張貼

賴雅妍出身中醫世家，特別重視養生與排毒，即使再忙，也會盡量讓生活規律，早睡早起，甚至上通告還自己帶手作便當，不僅比外面乾淨許多，吃起來更加的放心，她自曝瘦身期間絕不節食，關鍵在飲食跟運動都有一套程序，幫助維持勻稱身材。

飲食上，她會自己準備早餐，為了避免血糖飆升太快，早餐的第一口會先吃蛋白質或含脂肪的食物，像是雞胸肉、豬肉片或水煮蛋，烹調方式少油少鹽，再搭配蔬菜水果，接著喝精力湯（蔬果、堅果、益生菌打成汁）或手沖黑咖啡，最後才是澱粉類食物，以免吃飽沒多久就精神不濟，腦波低弱，影響一整天的工作效率。

在 Instagram 查看這則貼文 大過年！ 大魚大肉之餘也要吃菜菜哦～ 吃肉肉長肉肉 吃菜菜長菜菜（誤！ #賴雅妍 #meganlai @starritz megan賴雅妍（@megan_lai_fans）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 19 日 上午 5:25 張貼

如果想吃甜食，就自己動手做，也能控制糖分與熱量，除了每天喝水3000CC，出門還自備薑茶暖身，幫助促進新陳代謝，去除身體濕氣，擺脫下半身水腫。過著佛系生活的她，出門一定帶環保餐具，吃的蔬菜還是親手種的，家中盆栽包括番茄、青椒、空心菜、地瓜葉、酪梨、木瓜等，就算隱姓埋名，也可以過自給自足的小農生活了。

對於運動她也不馬虎，最常做的是拉筋、抬抬腿，如果有到健身房，至少待一小時，先慢跑熱身、伸展筋骨，之後針對局部重訓，最後再以慢跑收尾，也喜歡和朋友一起打壁球、練瑜珈，她認為維持一定的代謝率很重要，只能說想變美，絕對不能懶惰！