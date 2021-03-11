死皮別撕！《與惡》賈靜雯分享護唇技巧 　加碼推薦「出門必備唇膏」

以電視劇《我們與惡的距離》入圍54屆金鐘獎最佳女主角的賈靜雯，和修杰楷結婚後陸續生了2個超萌女兒咘咘和BO妞，近日她身穿優雅紗裙出席彩妝品牌活動，擦上大紅唇搭配旁分劉海，散發氣勢女人味，注重唇部保養的她，也和大家分享急救小撇步，以及平時最愛擦的唇色。

身為唇膏控的賈靜雯，出門一定帶3支以上的口紅，霧面、水潤型都有，會依照心情、穿搭來變換唇色，像平時妝容比較淡，會以粉橘色或玫瑰色唇膏為主，一擦就很顯氣色；重要場合則選經典的正紅色，能充分展現女人的性感與自信，讓老公的視線離不開自己。

她推薦超惹火精萃唇膏#999，特別注入亞麻籽精萃油、荷荷巴油、橙花精萃油等滋養成分，還鑲嵌花白色CD logo於蕊芯，能與霧面色彩融合，散發出細緻光芒的色澤；另外還有超惹火絲絨唇露#655，百搭玫瑰色擦起來特別溫柔，全系列分為柔霧、緞光2種質地，搭配獨家花瓣型刷頭，輕鬆呈現最美又持久的花瓣唇妝。

同場加映紀梵希香吻誘惑唇膏系列，這次推出全新3種版本，其中「高級訂製香吻誘惑唇膏」屬於皮革霧光妝效；另外「高級訂製香吻誘惑紅絲絨唇膏」富含芒果乳脂，色澤飽和濃烈，屬於絲絨霧面妝效；而「高級訂製香吻誘惑暗夜變色唇膏」蘊含獨特變色因子，會隨著唇部PH值變換驚喜色澤，保養成分更幫助撫平唇紋。

Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃推出新色#200 楓紅貝蕾帽，是帶棕色調的暗紅色系，適合肌膚偏黃的亞洲女性，擦上瞬間讓膚色顯白，更能突顯整體妝容的優雅氣質感！

PUPA經典 I’M MATT 絲絨霧感唇膏富含天然芒果籽油，具潤澤及保濕功效，共推出「紫漿果」與「小紅莓」兩款秋冬飽和色選，濃烈霧感的飽滿色彩，質地細膩如絲絨，滑順好上色，展現出個性又不失浪漫的唇妝。

因為工作關係，需要長時間上妝，重視保養的賈靜雯提到，一定會先擦護唇膏再上唇膏，回到家更要徹底卸妝，直到沒有色素殘留，再來睡前會敷一層厚厚的護唇膏或是晚安唇膜，讓唇部一直保持水水嫩嫩的才安心。

雪花秀一次推出「肌本保濕潤唇膜」與「肌本修護潤唇膜」，日用款富含川芎露水與蜜草精萃，能改善粗糙雙唇，潤澤保濕唇部，帶有甜美柑橘香調；夜用款蘊含甘草精萃，睡前敷上可修復受損、乾裂的唇部，草本香氣清新舒壓。

BY TERRY 玫瑰潤色潤唇筆含有玫瑰花蠟、乳油木果油、神經醯胺、維他命E等成分，可滋養唇部肌膚，創造豐滿潤澤的雙唇，兼具保養及潤色功效，共有蜜糖玫瑰、復刻薔薇兩色。