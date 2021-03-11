韓劇男神「館長」金材昱　秀俊俏帥臉搭美鑽　磁性嗓音電翻粉絲

以韓劇《她的私生活》締造超高人氣的新一代男神金材昱，在劇中以富有才華、風度翩翩的 Ryan 館長一角，擄獲眾多粉絲的心。今（5）日受珠寶品牌 TIFFANY & CO. 邀請，現身華山文創園區替為期四天的「美鑽傳奇主題展」揭幕，得知早上 5 點就有人在現場排隊，金材昱更嘴甜表示「真的很抱歉，我太晚來跟大家見面了」，貼心軟語惹得現場尖叫連連。

爆紅的金材昱一現身便引起大批粉絲興奮尖叫，他不時露出俏皮笑臉，更貼心環顧全場與所有粉絲打招呼，看著開幕現場雨勢不小，心疼粉絲淋雨苦等的金材昱，頻頻以磁性嗓音感謝大家對他的支持。

金材昱透露原本自己擔心天氣會影響活動，但在現場看到這麼多媒體與粉絲朋友前來，相當感謝，更自承應該早點來跟大家見面，「很抱歉我現在才來跟大家見面，希望日後有機會還能多來」，一番感性發言，令在場粉絲尖叫不已；現場聽聞告白話語，他還特別再以中文「謝謝」回敬粉絲。

透露自己 20 幾歲開始就很喜歡佩戴飾品，金材昱表示從當時便對 TIFFANY & CO. 擁有許多憧憬，但那時沒有財力買下；雖然到目前為止尚未擁有品牌作品，趁著這次機會更了解品牌後，將好好挑選入手。金材昱現場還透露，自己是四月出生，誕生石正巧就是鑽石，令他覺得自己很幸運出生在相當美好的月份。

他認為這次的展覽能完整看見鑽石製作的旅程，在成為珠寶作品前，從原石開採，到工匠細緻琢磨，歷經切割、拋光等費工過程，令他相當期待鑑賞。金材昱表示這就如同藝人準備作品時一樣，過程中需花費較多誠心、技巧，而品牌都有自己主張的哲學，認為「能夠持之以恆是很重要的一部分」。

坦言「自己身為演員，就如同經營品牌，即使成名後可能會有人氣和財富，仍會在事業上繼續努力、下很多功夫，我想要成為一直維持這樣名聲的演員。」

就讀首爾藝術大學實用音樂系的金材昱，表示「對台灣許多建築物及觀光地很有興趣」，可惜這次因為工作來台，行程滿檔其實沒有太多充裕的時間，「決定要用美食來代替，會盡可能把所有台灣美食都吃過再回去」，甚至許願日後能以私人身份來台遊玩。

「TIFFANY & CO. 美鑽傳奇主題展」以六大展區，透過設置專業儀器與導覽，帶領大眾走過鑽石產地，親眼見證美鑽的珍稀性、成色、淨度、切割等精湛工藝的體驗旅程，金材昱推薦能透過顯微鏡觀察鑽石淨度的「鑽石實驗室」，還有可置身擬真工匠房的「匠心工藝」區，一探品牌璀璨的秘密。現場還提供限定鑽石濾鏡及免費限量托特袋驚喜。

Tiffany & Co. 美鑽傳奇主題展

地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館

日期：2019 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 9 日