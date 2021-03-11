皮卡皮卡！寶可夢聯名彩妝又一波　ITS'DEMO、植村秀超狂周邊必收

手遊《Pokémon GO》一推出就備受全球玩家矚目，至今仍持續發燒，不僅喚起許多人的童年，更實現想當「寶可夢大師」的夢想，周邊商品也獲得高度關注，而這次彩妝品牌植村秀找來寶可夢聯名，推出一系列「金色皮卡丘」聖誕限定商品，種類齊全，可愛到讓人控制不住自己。

明明才9月，這次聖誕限定聯名商品已經悄悄在IG曝光，外盒以奢華的黑、金兩色當底襯，再以手繪的畫風全新呈現大家心目中的皮卡丘，臉上還有不同的俏皮可愛表情，品項包含經典的卸妝油、12 色眼影盤、9色眼影盤、唇膏、雙色腮紅、武士刀眉筆，此外還有睫毛夾、底妝刷、彩妝收納箱等，時髦的外殼很有過節氣息。

且品牌還藏了小巧思，將皮卡丘的尾巴換成愛心的形狀，當然目前還未販售，預計 10月25日後在日本官網及限定店鋪開放預約，11月15日開始限量上市。

日本超人氣藥妝雜貨店IT’S DEMO不僅和迪士尼、三麗鷗、水豚君kapibarasan、不二家牛奶妹合作，這次也攜手韓國化妝品Missha，以寶可夢為主角，推出「POKÉMON LOVE ITS’DEMO」系列美妝，特別將沙灘和海洋化為精緻背景，帶著滿滿放鬆的夏威夷風，讓戴著花圈、穿著拖鞋的寶可夢們帶你去度假。

聯名彩妝商品包括氣墊粉餅、眼線筆、指甲油、三合一彩妝盤，還有一系列文具周邊產品，像筆記本、手機殼及吊飾，以及萌到捨不得吃的蝦餅、糖霜餅乾，亦或是適用於海邊的沙灘巾、夾腳拖，且包裝還一次可以看到皮卡丘、瑪力露、波加曼、墨海馬的身影，目前已經在日本上架了！