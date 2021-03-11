謝金燕逆齡膚況震撼粉絲　首次公開日常必備的神級保養品

44歲的電音女神謝金燕出道多年，外表依舊保養得宜，從臉蛋到身材都讓人猜不出真實年紀，逆齡的美貌如少女般找不到毛孔和細紋，而她近幾年開始活躍於社群網站，積極和粉絲分享彩妝與時尚，也經常曬出辣照，還大方開箱「姐姐」日常愛用的保養品給大家，一起來看看有哪些隱藏版好物。

謝金燕擁有又直又長的美腿，不僅在穿搭上越來越前衛，在妝容上也備受矚目，尤其戴上變色片加上根根分明睫毛的眼妝，看起來超有殺氣，五官也變立體。日前還化身保養達人，在IG分享出國必備的保養清單，粉絲們趕緊筆記！

她還說「實在多到不知該怎麼分享……溫度、濕度、出國、過敏與否都會用不同的保養方法，不如，就看看我這次帶什麼出國好了，都是最近愛用的好貨。」還特別#寧可少吃一頓也不肯少買一瓶！有許多還是小紅書、ptt上討論度頗高的熱門品項。

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