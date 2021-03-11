瘋狂甩肉！日網友票選10大「最有效燃脂策略」　連營養師都認證

一到夏天，不免會想穿清涼一點對抗炎熱的天氣，卻又擔心肉肉會跑出來，總想著昨天怎麼不少吃一點、晚餐是不是又吃太多，要是什麼都不做，是不會改變身材的！除了要控制飲食，搭配規律運動也很重要，日本網站就票選10大最有效減肥法，從現在開始試試，或許來得及在夏天結束前瘦下來！

日本網站Rankingoo（ランキングー）時常舉行票選活動，最近找來了10至60歲的男性與女性網友，共12,267名，選出最有效的瘦身方法，快學起來吧！

第10名：一天一餐

日本醫師南雲吉則認為「一日一餐」瘦身法，可以啟動體內抗老的生命力基因，使皮膚年齡逐漸年輕，空腹時間久更能修復腸道機能，像女星蕭薔也透露一天只吃一餐，而忙碌的上班族，即使沒有刻意節食，也常忙到沒時間吃飯，嘗試過的網友認為有效，缺點是容易便秘。

第9名：改變飲食順序

許多女星也曾分享這個方法，改變飲食順序可以讓自己不要吃太多，脂肪也不會輕易囤積在身體裡，每餐遵守先吃纖維類的蔬菜，再吃肉類或海鮮，最後才是澱粉等碳水化合物，也有人會先吃蛋白質，再吃蔬菜，是非常簡單的飲食法則。

第8名：腹式呼吸

腹式呼吸融入了熱瑜珈，使腹部凹陷或凸起，可以加速體內代謝，排除皮下內臟脂肪，還有排便的效果，而且隨時隨地都能做。另外一種是逆腹式呼吸，是吸氣時腹部凹陷，呼氣時腹部外鼓，早上起床做可刺激交感神經，使人思慮清晰。

第7名：慢跑

受到男性高度支持的慢跑雖然很花時間和體力，但有毅力堅持下去，消耗的熱量很可觀，簡單卻能確實燃燒脂肪。

第6名：斷食法

網友認為，這是最明顯能瘦下來的飲食方法，雖然很餓卻很有效，可試試之前分享過的「週一斷食法」，一週選擇一天完全不進食，週末可以吃想吃的美食，或是「16：8斷食法」，每天在8小時以內吃完三餐，能減少熱量的攝取。

第5名：禁止吃零食

不吃三餐狂吃零食，是造成肥胖的主因，即使身材看起來纖細，卻會在體內囤積脂肪，形成泡芙人，對愛吃零食的人來說很難戒掉，只能靠意志力來克制，在準備要吃洋芋片的時候快去刷牙吧！或是改吃無調味堅果、蒟蒻、優格解饞。

第4名：戒吃碳水化合物（澱粉）

許多人認為不吃白飯、麵包或麵條，在短時間內瘦身很有效，卻容易讓體重反彈，甚至出現便秘，當然吃多會影響減肥效果，重點是要知道「如何吃」，可選擇好的澱粉，如地瓜、南瓜，要是完全不吃，人體無法產生足夠能量，容易感覺疲勞，還有潛在的骨質疏鬆症風險。

第3名：重訓

想必常聽到一個忠告，控制飲食能瘦下來的成果有限，最終還是要配合規律運動，可透過有氧的跑步或游泳、無氧的肌肉訓練，讓新陳代謝變好，且肌肉比例增加，不僅讓身形更加緊實，也能提升燃脂效率，幫助降低頑固體脂肪。

第2名：戒吃含糖食物

戒掉大量含糖食物或加工過的碳水化合物，能讓瘦身效果事半功倍，有網友表示，靠著不吃含糖食物，並補充足夠的維生素和蛋白質，半年就減掉了10公斤，皮膚也變好了，不過要提醒，在減肥期間還是要注重營養均衡喔！

第1名：快走

快走是很棒的有氧運動，雖然成效較慢，但可以降低三高，對膝蓋的負擔也較小，適合男女老少，有日本網友分享，原本看到自己的大肚腩很鬱悶，自從開始快走，小腹漸漸變平坦了。不過想要實現瘦身的目標，每天步行的距離、時間與速度是關鍵，每次最好30分鐘以上，每小時5～6公里。