寧可少吃也不能少買！　2019「抗皺、透亮超有感」頂級抗老精華TOP６　

愛美的女孩們都怕歲月痕跡留在臉上，尤其人家都說，25歲是老化的分水嶺，肌膚開始邁入衰老階段，細紋默默的越來越多，很多初老現象在不知不覺中浮出，再加上環境的空汙、工作壓力、3C成癮、熬夜，很多人在20初頭就提前出現老化症狀，抗老這件事真的不能等啊！這次為大家列出2019必收的頂級抗老精華TOP 6，寧可少吃也不能少買！

年紀越大，膠原蛋白無預警流失，支撐臉部的彈力纖維斷裂，伴隨著鬆弛、細紋、膚色暗淡無光，甚至原本澎潤的臉頰怎麼就凹陷了，可以在護膚步驟中，加入富含高濃度的抗老化配方精華液，搭配讓臉部緊實的拉提技法，幫助吸收更抗地心引力。

雅詩蘭黛採用最為珍稀且擁有黑色鑽石美譽的「黑鑽松露」，透過9道機密工法萃取出「黑鑽松露精萃」，內含豐富蛋白質、多種維生素，能夠有效活化肌膚、維持肌膚彈性，協同膠原蛋白作用，讓膚觸更加柔嫩細緻，並緊緊鎖住肌膚水分，使肌膚恢復健康透亮的絕佳狀態！

特別的是有如香水的三階段釋香設計，首先是青草、檸檬、葡萄柚所構成的柑橘香調，再來以鈴蘭、茉莉與玫瑰花瓣所組成的柔美清幽花香；隨著產品逐漸被吸收，香氣也轉為雪松、檀香木、香根草共同形成的木質香調，創造出奢華的護膚體驗。

資生堂採用極上御藏系列頂級成分延命草，研發出獨家的延命複合精華，以及含有珍稀的「綠鑽絲」，幫助重整肌膚的彈力度與緊緻度，散發的珍珠光澤更提升明亮度，為肌膚打造出如隱形般的強力面膜，柔緩且穩定地調理膚況。還添加山茶玫瑰、櫻花、梅花與蓮花等花朵香氣，讓身心靈獲得平靜效果，更以豐潤質地滋潤肌膚，達到持久保濕與撫平紋路。

長期慢性的外在壓力是肌膚提早老化的元凶，海洋拉娜推出全新升級的「煥顏彈力無痕精萃」，添加高倍濃度萊姆茶及海洋植物萃取物，幫助促進肌膚彈性，撫平細紋與皺紋，同時改善外在因素造成的敏感泛紅，避免肌膚出現明顯受損痕跡，並維持膠原蛋白與彈力蛋白，預防老化。

肌膚之鑰全新「抗皺逆齡菁萃」富含精萃高效維他命A、卡薩蒙納薑萃取物、櫻桃葉精華，可讓肌膚恢復彈性，有效改善深層臉部細紋，幫助澎潤並緊緻膚觸，更添加高保濕因子，強化肌膚的保水度，透過日常保養，預防肌膚老化，提升光采。

111SKIN以「訂製外掛」概念打造超能特調激活系列，共推出6款不同功效的濃縮超能精華，可均勻混合於任何保養步驟中（精華、乳液、乳霜、面膜），其中「NAC Y2逆時空啟動防護激活液」蘊含品牌明星抗光老化專利配方，能夠保護肌膚免於看不見的光損害及環境微粒侵害，有效延緩肌膚老化，同時促進膠原蛋白合成，提升肌膚健康。

低頭族的比例逐漸增加，現代女性往往不到30歲，臉部輪廓已開始慢慢下垂、鬆垮，甚至出現惱人紋路，ALBION 推出秋冬抗老精華液新品「新一代賦活彈力緊容精華」，強調能緊緻肌膚「筋膜層」，並能定型、記憶緊緻後的輪廓，擊退鬆垮造成的明顯紋路，Hold 住立體小臉。