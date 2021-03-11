越「潮」越有型！連日下雨不用怕　靠防水休閒裝束穿出時髦

最近接連不斷的颱風來襲，使得天氣總是陰陰雨雨，常常上一刻明明太陽才露臉，下一秒突然暴雨，讓人措手不及淋得一身濕。若為了預防下雨穿著防水服裝一整天，不透氣吸汗的面料遇到晴天反而讓身體在衣服裡下雨，對付這種天氣變化之快的時刻，要靠帶有防潑水機能性質的設計，即使雨天也能越「潮」越有型，穿出時髦感！

在法國以手工膠鞋及馬靴商品起家的 AIGLE，逐步發展到現今掌握全方位戶外休閒、旅遊服飾的品牌，以清新俐落的設計搭配機能性材質，打造出法式休閒品味。

2019 年秋冬以繽紛的粉綠色及藍色，將城市的活力注入於設計之中，擷取時裝風格的 oversized 寬鬆版型，偏大卻又不失修身效果的剪裁，採用防水透氣甚至兼具保暖的材質，搭配千鳥格紋圖騰與撞色壓釦設計，提升時髦感又實用性十足。

而 NAUTICA 則以自然元素作為靈感謬思，啟發全新的經典系列，牛仔裝束、針織衫、毛衣或夾克等單品，都以鮮明色調呈現溫暖風格。擁有俏皮船錨或經典橫條紋的針織單品、色塊拼接的外套等，更注入防風、防雨機能性，為秋季裝扮增添實搭性格，更符合自由穿搭的美好生活哲學。

The North Face Urban Exploration 2019 秋季男女系列，以經典城市元素混搭現代設計美學，打造從單板滑雪文化擷取靈感的「Rage」外套、最具代表性的「Nuptse」經典羽絨外套，及專為專業高山滑雪運動設計的「Steeptech」防水外套。尤其品牌擅長的實用機能性，以創新的高端技術取代以往材質，將傳統戶外服裝轉化為富有功能性的現代城市造型。