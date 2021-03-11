換季神隊友！私房4種「美容油隱藏版用法」　讓你膚觸變嫩還更透亮

基礎保養的最後一個步驟很重要，一定要再抹上東西把養分鎖在肌膚裡，除了乳液，近年來流行水相加油相的保養法，也就是使用完精華液後，抹上薄薄一層「美容油」幫肌膚達到油水平衡，不過，該如何正確使用呢？

許多人對油類保養品藏有迷思，一聽到美容油、精華油，直覺都是會阻塞毛孔、長痘痘粉刺、悶厚黏膩、不適合油性肌等，但每到換季，總覺得精華液的保濕度不夠，化妝時也不貼妝，這時不可缺少的秘密武器就是美容油，接著再搭配美容專家傳授的進階用法，帶動肌膚淋巴循環，徹底發揮油的功效。

美容油的使用方法越來越多元，健康的肌膚也確實需要油來維持潤澤度，可以在精華液之後，輕薄均勻塗抹油於全臉，或是直接加在乳液（霜）之中混合使用，提升油水平衡；也可在敷面膜之前，取1～3滴美容油做全臉按摩，再使用熱毛巾熱敷促進循環，帶動吸收，再敷上面膜；當然也能加在粉底中，增加底妝的滋潤及貼妝度，讓妝感看起來更加透亮。

另外還有一種方法，則是在洗完臉之後，化妝水之前，趁臉微濕的時候使用美容油當作前導液，先取幾滴於雙手溫熱後，由下往上輕壓全臉和頸部，幫助柔軟角質，打開吸收道，同時帶走臉上髒污，等待30秒再進行後續保養，能使養分滲透至肌底。

DARPHIN今年推出「百妍 24K 黃金極緻芳香精露」，將品牌經典百妍精油複方，加入比髮絲還細 300 倍的 0.1 微米金箔，融合「Dry Oil 輕質油」質地，使用起來完全不黏膩，親膚性高能瞬間滲透吸收，幫助提升肌膚明亮度，撫平表面細紋。

提到蜂王乳保養品一定會想到嬌蘭，其中非常經典的「皇家蜂王乳平衡油」升級版添加獨特的黃金微粒，蘊含珍貴的護膚成分沒藥，加上清新的水感質地，能為肌膚做好油水平衡，散發自然光澤。使用前先搖一搖，讓沉澱瓶身底部的黃金微粒藉由搖晃平均散佈於平衡油後，再滴出使用，為後續精華保養做最佳前導！

紀梵希時光奇肌煥亮賦活緊緻精華油集結四種珍貴植物精萃，包含摩洛哥堅果油、沒藥萃取、山茶花油、金鈕扣萃取，能使肌膚恢復飽滿彈性，柔嫩膚質並促進肌膚活化，高吸收，不粘膩。