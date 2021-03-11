一換季就乾癢？皮膚科醫師曝3大NG保養行為　避免成為長期發炎肌

根據調查，台灣將近69%的女性有肌膚敏感問題，預估到2050年，過敏機率會上升到每2人就有1人，而肌膚過敏時，80%人會出現各式肌膚問題，深深困擾著台灣女性，但你知道嗎？其實過敏也有可能是後天不良行為造成的，這次長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠就特別分享敏弱肌的保養對策，一起來看看吧！

黃毓惠表示，任何人都有可能會遇到敏感問題，如果長期有肌膚敏感發生，卻未及時舒緩或尋求醫師協助，在不斷反覆發作情況下可能變成「長期發炎肌」，醫生更說，出門在外經過許多地方及遇到不同人事物，整日在充滿敏感原的環境裡待著，如空污、紫外線、飲食不正常、工作壓力、錯誤保養及醫美美容等，肌膚不停的面臨威脅，在保養上必須要做到3不政策。

首先是不拖延：肌膚遇有過敏症狀時切勿拖延，要馬上舒緩保濕，避免敏感惡化變成「長期發炎肌」；再來是不亂擦：避免使用含香精、酒精、不明或無臨床實證的成分，而有些宣傳含珍稀草本植萃成分，未必完全沒有副作用，更易引起敏感，應挑選成分安全的保養品，醫師建議使用含神經胜肽、尿囊素等舒緩成分的產品，可減少肌膚刺激。

最後是不鬆懈：要持續使用溫和的保養品，別因為肌膚穩定了，又用回具刺激性產品而反覆發作，使肌膚敏感問題每況愈下。當然養成良好生活習慣才是最重要的，作好臉部及每日頭髮清潔，避免髮絲沾染敏感因子接觸臉部肌膚。

此外，出門時需隨時留意肌膚狀況，盡可能不要讓頭髮碰觸臉部（敏感原沾染）、不要經常碰臉，若碰觸敏感原，要盡快把手清潔乾淨，也可在肌膚不適時，隨時補充抗敏噴霧，緩解緊繃感，避免敏感範圍及病灶擴大惡化，不過嚴重時還是需盡快就醫。

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肌膚不只在季節交替時鬧脾氣，台灣因空汙日益嚴重，敏感症狀已逐漸延長到一年四季，也因為如此，修護保養已成為相當重要的保養趨勢之一，其中又以「#CICA」更是近期韓國美妝熱搜關鍵字。IOPE艾諾碧全能親膚敏感呵護保濕噴霧，主打不含任何化學成分及人工添加物，可隨時替肌膚補水，修復因乾燥而導致的肌膚問題。

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