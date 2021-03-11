把香味「穿」在身上！　飄香手環、刺青貼、別針　行動香氛配飾夯

提到香氛，你以為只能有香水、香氛蠟燭、香氛片、擴香嗎？法國香氛品牌突破傳統界限，巧妙結合了時尚配飾的點子，推出新型態的「香氛精品」，讓香味不再只是隱形的存在，隨時都能把好聞的香味牢牢套在身上，與最愛的香氣一起去旅行。

作為技藝與詩意並重的香氛品牌，Diptyque始終追尋優雅辭藻與美好回憶，旨在造就「無與倫比的香氛作品」，這次將香味幻化成香氛手環、香氛貼飾、香氛別針三種全新賦香方式，令香氛世界呈現得更為多彩多姿，帶給香民更多驚喜，荷包又不保了啊！

香氛手環透過浸泡工藝留香，將好聞的香氣封存在6公尺長的手環中，專屬的橢圓首飾盒有個貼心設計，便於抽取及拉伸，長度可依自己所愛客製化，或增加圈數，確認後關閉橢圓盒，裡面附的金屬片可將手環切斷，再打個單節套入金屬釦環中就完成了，而手環以黑白相間的編織風所打造，戴起來也頗優雅，香味平均可以達7～10天。

香氛貼飾宛如皮影戲般精雕細琢，兼具了衣物配飾與移動擴香功能，而不同香味有對應圖案，玫瑰之水飾以玫瑰花、杜桑飾以晚香玉、影中之水飾以天鵝，特殊霧面緞布質地，便於黏貼和取下，可貼於衣服、肌膚任何位置，全天散發迷人香氣。

再來是品牌最經典，也是常常出現的木質飛鳥香氛擺件，繼之前的飛鳥擴香座，這次打造全新鏤空的香氛別針，精緻的雕花工藝，搭配鳥爪有節奏的輕晃，模樣經典傳統卻又保留現代特色，翻到背後，可將遍佈散香孔的陶瓷片置於別針中心，很適合送男友，快把屬於你們的香氣別在他的胸口上！

同場加映行動香氛！JO MALONE LONDON才推出令人驚豔的香氛調合盤固態香膏，而這回「香氛TO GO」將香氣封存在高質感消光黑圓盤中，是能隨身帶著走的迷你擴香小圓餅，外型時尚輕巧，也可放在包包、衣櫃、行李箱，背面還刻有所屬香氣名的浮雕，目前有清新的英國梨與小蒼蘭、誘惑的黑石榴、青檸揉合羅勒與柑橘3種香氣可選。

另外居家香氛也有新品，Bloomy Lotus 將香氛儀、音樂盒、小夜燈、叢林小動物擺飾融為一體，推出外型超級療癒的寶貝香氛儀，透過高頻率振動，可將精油分解霧化在空氣中，還內建3種 LED 燈色及叢林情境音樂，幫助提升睡眠品質，萌的是耳朵還能依喜好替換成不同動物，絕對是家裡最可愛的擺飾。