食物影響體味！少吃12種食物擺脫難聞狐臭　加碼推薦「吃的香水」

悶熱的夏季，出門沒多久就大爆汗，不管是男女生都擔心會有狐臭、汗臭味，尤其在人擠人的捷運裡，撲鼻而來的體臭實在難受，但其實汗水本身是無味的，想要避免散發熏死人的臭味，飲食的選擇可能也是造成體味的原因之一，來看看要少吃哪些食物，幫助消除異味。

適當的排汗可調節生理機能，改善代謝循環，不過濕熱體質的人，通常汗跡偏黃又濃稠，更伴隨著體味重與口臭，要擺脫身體有臭味，首先清潔衛生要做好，容易流汗的人盡量選擇透氣、吸汗衣料，每天將衣物清洗乾淨，在通風處曬乾，運動完也要立刻清洗身體，保持乾爽，或是定期剃掉體毛，減少細菌孳生。

而生活壓力太大、經常熬夜，會讓身體的代謝能力變差，體內的毒素難以被肝臟解毒，經由腎臟尿液排出，氨和尿素氮就會在體內不斷累積，散佈在血液中，再透過毛孔、呼氣排出體外，令身體產生強烈「疲勞臭」，如果長久都無法使體味散去，又吃一堆加工食品、烤肉、高油食物，會加重臟器負擔。

想要在炎炎夏日保持清新體味，除了嘗試改變生活習慣，在飲食上則更需注意，要少吃辛辣、蒜茸等重口味食物，包含咖哩、麻辣火鍋、芒果、荔枝、龍眼、榴槤、奶茶、咖啡、蒜頭、洋蔥、油炸物和乳製品等，這些燥熱食物吃越多，容易積濕氣，會影響荷爾蒙分泌，讓流汗易有體臭。

有體臭的人，飲食應以清淡為主，盡量吃天然的食物，並適量攝取寒性食物清除虛熱，如西瓜、黃瓜、綠豆、苦瓜、赤小豆、生熟薏米，還能幫助健脾胃、利水消腫，而十字花科蔬菜裡面含硫化物，雖然營養價值高，對於抗癌非常有效，但也會導致體臭，在意的人就適量吃吧。

此外，調整烹飪方式，少油少鹽，多以清蒸涼拌為主，避免酗酒習慣，飲食作息正常，少吃重口味食物，都是改善體臭的重要秘訣。加碼推薦「吃的香水」給大家，Kracie 花香軟糖帶有酸甜滋味，結合了大馬士革玫瑰精油、膠原蛋白和維生素C，食用後吐氣會有淡淡玫瑰香；DHC「純橄玫瑰香氛」也含有大馬士革玫瑰精油，成分由香茅醇、香葉醇、芳樟醇三種玫瑰香氣構成，據說流汗比較不會臭，打嗝還有玫瑰香。