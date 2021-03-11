縮時保養正流行！晚安面膜TOP3隱藏版加分用法　讓肌膚透亮又緊實

夜晚是修復肌膚細胞的重要時刻，卻常常為了加班，或是追劇而熬夜，因而錯過最佳保養時間，別擔心，要是累到沒力氣，省略保養步驟，那至少要敷上晚安面膜，薄薄一層敷著睡覺，隔天起床的臉就自帶美肌功能，散發好氣色，隨便拍都美，簡直是懶女孩的救世主啊！

不過你以為晚安面膜只有晚上塗在臉上的功能嗎？其實韓妞們還有幾個加分隱藏用法，針對極乾燥肌膚，上妝後粉底很難服貼，還會有乾紋出現，可在妝前先厚敷水凝膜，接著慢慢按摩約8～10分鐘至吸收後，再以保濕型化妝水搽拭，最後再上妝，會發現妝感變的透亮有光澤，且更加服貼。

也推薦在冷藏後使用，在日曬一整天後敷上能幫助降溫，冰涼的質地不僅爽快到心坎裡，還有縮毛孔的功效，裡面的修護成分更有助於舒緩泛紅肌膚，不過記得要避開含有酸類美白成分的產品，容易刺激肌膚，而有些晚安面膜帶有好眠舒心香氣，使用前可於鼻前嗅吸，讓心情放鬆愉悅。

契爾氏超緊緻亮采舒芙蕾面膜添加木槿精華與薑葉精華，可立即為肌膚補水，舒芙蕾的柔軟質地如空氣般輕盈，敷整夜也清爽不黏膩，植物香氛更紓壓！

品木宣言駐顏有樹系列以榆綠木為主成分，能刺激膠原蛋白自然產生，減少細紋出現，立體小臉晚安面膜可讓肌膚如同穿上馬甲一般，幫助臉部肌膚變得更緊實。

蘭芝睡美人肌極修護水凝膜採用獨家專利「森林酵母修護因子」，不添加化學成分，能深層修護疲憊肌，提升肌膚防禦力，是一款敏弱肌也適用的溫和型晚安面膜。

嘉丹妮爾也是適合敏感肌的品牌，這款植萃舒緩晚安凍膜添加卡瓦椒，能有效舒緩肌膚因外界刺激所帶來的不適感，幫助保濕並鎮定泛紅。