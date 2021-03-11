打造緊實下顎線！每天「5分鐘瘦臉操練成瓜子臉」　消滅雙下巴、嘴邊肉

過了一個中秋節，烤肉吃太多，不僅小腹長肉了，臉也圓了一圈像滿月，拍照都特別「搶鏡」，女人從臉到私密處，ㄧ生都在追求緊實，而外在的臉要是鬆弛、浮腫，就容易顯老，除了靠化妝技術、勤擦緊緻保養品，每天睡前花個5分鐘做瘦臉操，也能消除雙下巴，讓肉肉臉小一圈。

雙下巴大多是脂肪堆積而形成的，也會因為姿勢不良、年紀大彈性變差，使肌肉下垂而導致雙下巴的出現，近年來歐美和日韓瘋傳許多瘦臉瑜珈操，讓女孩離V型小臉更近一步，以下這 4 招動作趕緊學起來，幫你練出瓜子臉！

在 Instagram 查看這則貼文 Milano!感受小鎮的深厚韵味～@ilborro NingChang（@ningchang0904）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 14 日 下午 10:34 張貼

熱身：首先用指腹按摩全臉，促進臉部循環，接著用誇張的表情大喊日文「啊咿嗚欸哦」來鍛鍊臉部肌肉，盡量讓臉張開並使勁伸展，再從下而上地按摩咀嚼肌，最後緩慢的前後移動下顎，活動下巴關節，一定要做好充足暖身，避免拉傷。

動作一：使勁抬頭

時常低頭滑手機，會加深頸部皺紋，更讓雙下巴找上門，首先抬起你的頭，使勁延伸脖子，將整個臉部面對天花板，每次持續5～8秒，重複5次。

動作二：使勁伸舌頭

身體挺直，抬起下巴，用嘴角的力量把嘴巴張大，向外伸直舌頭，想像舌頭必須要舔到天花板，要感受到下巴肌肉正在用力，才能拉伸頸部的肌肉與紋路，每次持續5～8秒，重複5次，這個動作也是小S傳授過的喔！

動作三：章魚嘴親吻

再來也是不要駝背，抬起下巴，想像你要親吻天花板，把嘴巴噘起來，記住是嘟起來的章魚嘴，不是碰到鼻子的向上翹，可以鍛鍊到臉頰肌肉，每次持續5～8秒，重複5次。

動作四：頸部左右移動

最後不移動肩膀，將頭轉向右邊，用下顎的力量把下巴往前推，舌頭頂著上顎，可以感受到左邊的下巴肌肉正在用力，有拉提嘴邊肉的效果，能緊實鬆弛的輪廓線，接著再換左邊重複動作，每次持續5～8秒，重複5次。