仙氣郭碧婷曝光絕美婚紗照　曝私房「食療保養法」養成完美體態

氣質女星郭碧婷因飾演電影《小時代》系列中的「南湘」而爆紅，後來拍攝真人秀節目和影視大亨向華強長子向佐擦出愛火，兩人短暫交往後便墜入愛河，甜蜜的互動羨煞眾人，今年3月被對方求婚成功，瞬間成為媒體焦點，近日更在節目中曝光絕美婚紗照，雪白的肌膚根本就像仙女下凡，到底她都如何保養呢？

在 Instagram 查看這則貼文 ☕️ #郭碧婷 #guobiting #beahayden 郭碧婷BeaHayden（@bea.hayden）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 7 日 上午 3:59 張貼

仙氣爆棚的郭碧婷即將與向佐結婚，她擁有白皙肌膚、纖瘦高挑身材與一頭烏黑秀髮，秀氣的外表與清新氣質，就連未婚夫的奶奶都說「長得又漂亮，很適合當媳婦」，向華強與陳嵐也不停稱讚她是個好女孩，相處的日子沒有多久，就先收服「準老公」一家子的心，可見感情非常好，真是幸福又幸運。

日前在節目中試穿婚紗，仙女般的樣貌引起網友熱議，在保養上她也有自己的秘招，因本身有著四分之一美國血統，膚色算白皙，也不容易曬黑，她認為要有好肌膚，必須先做好保濕，拍戲時會隨身攜帶保濕噴霧，更會抓緊時間，在泡澡時敷上保溼面膜，藉由熱氣讓毛空打開，幫助養分吸收。

在 Instagram 查看這則貼文 #guobiting #beahayden #郭碧婷 #早安 郭碧婷BeaHayden（@bea.hayden）分享的貼文 於 PDT 2016 年 9月 月 16 日 下午 5:37 張貼

在飲食上她也很嚴格，以蛋白質、大量蔬菜的生酮飲食法為主，澱粉會選擇地瓜，熱量低還能促進腸胃蠕動，幾乎不吃過分加工食物、精緻澱粉和醣類，天然的飲食對皮膚相當好，也不給身體帶來過多負擔。她曾透露愛喝海帶湯，裡面含有大量葉綠素，能提高脂肪燃燒率，幫助排毒通便，也常喝優酪乳補充益生菌，調節腸道生態。

在 Instagram 查看這則貼文 ✨ #郭碧婷 #guobiting #beahayden 郭碧婷BeaHayden（@bea.hayden）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 6 日 上午 10:42 張貼

此外，她下午4點前後就不吃甜點、糖分高的水果，涼性蔬菜如菠菜、空心菜，也盡量不在晚上吃，以免造成下半身水腫，當然，油炸食物也是不碰的。