夏季選香不NG！掌握噴香訣竅更誘人　一個動作測試最佳用量

在出汗頻繁的悶熱夏季，最怕搭乘大眾運輸工具撲鼻而來的汗臭味，想要在夏季利用香水堆疊出自我風格，除了味道的選擇很重要，噴的量也不宜過多，以免香氣太濃烈又夾雜著汗臭味、頭臭味，令身邊的人不舒適，以下來看看夏日要注意的用香小技巧吧！

因為冬天的香水較濃郁厚重，也偏甜膩，為了不讓香味與汗味混合，產生不好聞的異味，香水也要跟著換季，就像夏天要穿輕薄、涼爽的衣服，在香調上可選擇清爽的成分，如清新的檸檬調、柑橘調、海洋調、果香調，或是淡淡的草本花香調為主，聞起來清新也能緩解悶熱感。

有些人怕味道一下就散去，出門狂噴猛噴，用量過多反而有本末倒置的效果，無法真正享受香氛帶來的愉悅感，建議不宜噴過量，可在噴完香水5秒後的肌膚上，放張紙巾，如果會黏著肌膚，代表噴太多了。要是你選擇的香水濃度較高，也捨不得汰換，可噴向空氣中，讓香水灑落身上，香氛會若隱若現，散發出自然的氣息。

此外，噴香水前要先去除汗味，可先用濕紙巾將汗水擦乾，如果在家就先沖澡，使用不會和香水打架的香氛型沐浴產品，有助香氣持久。Yves Rocher 植萃精油皂蘊含 95%天然植萃成分，能溫和潔淨肌膚，共有3個系列，共7款可選，分別是寧靜時刻（薰衣草黑莓、橄欖橙葉、杏仁橙花）；熱帶活力（小紅莓薄荷、香芒）；蔚藍海洋（香草、椰香）。阿原則在中秋節推出限量「好香聚禮盒」，包含艾草皂、月白皂、馬櫻丹皂、綠豆薏仁皂等經典手工皂，原料來自天然青草，適用於全家男女老少、各種膚質。

SABON將暢銷的五種沐浴香氣，幻化成了香水，讓你最喜愛的香味，成為如影隨形的隱形氣場，可以單獨使用也可以疊擦，其中橙花漫舞以佛手柑搭配柑橘揭開前調，能舒緩焦慮，隨之而來的是由橙花和茉莉組成的清新中調，最後是廣藿香與麝香，帶有輕快浪漫的氣息。

ANNA SUI紫凝夢境淡香水以鮮脆水梨、橙和奇異果帶出清新氣息，中段是柔和的薰衣草、玫瑰和清新蘭花，最後用天芥菜、香草還有檀香木堆疊出微甜芬芳，柔軟且充滿輕甜花香。

花漾伊人藉由鮮豔粉紅的亞馬遜森林印花圖騰瓶身，向年輕女性的歡快氣質致敬，瓶蓋上還有粉紅色扭結裝飾在旁，就像一件連衣裙，前調是充滿活力的水梨雪酪與石榴，中調是清新茉莉花香，最後是淡雅白麝香和濃郁檀香，清柔的氣息環繞著感官。

ROCHAS 羅莎小姐紫裙淡香精延續法式風情，前調開始於粉紅胡椒、梨與佛手柑，中調是柔美的橙花與山谷百合，最後是迷幻的白色花香調，搭配雅致誘人的麝香、東加豆與檀香，仿若夜晚挑逗的激情之吻。

紀梵希全新禁忌淡香水以「白色罌粟花」為香氣靈感，由橙花、晚香玉、麝香組成的明亮花香味，輕盈而迷人，搭配香根草、廣藿香的神秘木質調，更讓這款暗黑禁忌之香呈現出讓人迷醉的魅力。