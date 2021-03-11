掉髮、瀏海過渡期超難熬！　如何讓頭髮快速生長的3大秘訣

雖然換髮型能修飾臉型、改變氣場，不過衝動派的你，總是剪了頭髮沒多久就後悔，或是碰到某個活動，心血來潮又想留長，卻遇到難熬的過渡期，怎麼整理髮尾就是不聽話，有些女孩甚至在沒來得及留長前，再次把頭髮剪短，到底有甚麼方法能讓頭髮快速長長呢？以下來分享幾個方法給大家。

其實頭髮的生長速度，被很多因素影響，大多是由基因、環境與激素來決定的，因此每個人的生長速度不一致，一般來說一個月能長1.27公分，外在的保養，對加速頭髮生長速度很有限，不過，要是能好好呵護頭皮，調理頭皮環境，滋養受損的髮絲，也是讓頭髮維持健康又強韌的重要關鍵。

首先可以買把寬齒梳，洗頭前定時梳頭髮，先從髮尾開始，把打結的部分梳開，避免頭髮直接斷裂，變成分岔，接著再從頭頂梳下來，同時按摩頭皮，促進頭皮的血液循環，而容易出油的人，要定期幫頭皮去角質，避免毛囊累積過多油脂髒污，藉此讓代謝變好，頭髮自然長得快。

再來可補充合適的礦物質，多吃含有豐富維他命B、鐵的食物，能促進蛋白質的生成及代謝，使毛髮生長速度加快，並防止落髮。最後，分岔的頭髮會搶走養份，建議至少每三個月做一次修剪，然後善用護髮產品，使用高溫電棒捲先抹上護髮油，確保頭髮有足夠的營養，減少頭髮斷裂。

SABON全新植系髮肌護理系列富含天然馬魯拉果油，海甘藍籽油以及山茶花油，為秀髮帶來光澤，不洗掉頭髮的天然油脂，同時能鎖水，避免髮絲乾澀，全系列包含死海鹽頭皮潔淨霜、精典洗髮乳、溫合淨化洗髮乳、三合一修護髮膜、護髮精華液，其中死海鹽頭皮潔淨霜含有死海礦鹽以及薄荷醇，能溫和去除老廢角質，使用的完涼爽舒適，讓頭皮回歸舒爽狀態。

頭皮出油也連帶影響頭皮及秀髮健康，BULK HOMME推出頭髮洗護養三步驟，包含洗髮精華、潤髮精華、頭皮精華液，細緻的泡沫能有效帶走髮根與毛孔的油垢，並賦予適當的保濕度，而頭皮精華液富含膠原蛋白，輕輕一噴可舒緩緊繃的頭皮，並帶有尤加利的檸檬香氣。

RF荷那法蕊TRIPHASIC三項森髮活效修護膜添加能強健髮根的精華成分，使用時搭配按摩可幫助頭皮恢復最適宜毛髮生長的環境，幫助減少髮絲斷裂，而三項森髮激活髮浴，可幫助頭皮進行清潔保養，更添加柑橘、薰衣草及迷迭香精油，優雅的香氛感受特別療癒。

歐舒丹草本深層修護精華油結合 5 種草本精華油調和而成，能幫助舒緩鎮靜並強韌髮絲，並預防髮絲分岔斷裂，而黑燕麥氨基酸則能對抗外在熱傷害，重建髮質，一抹還有誘人的甜橙清新香氣撲鼻而來，伴隨薰衣草與天竺葵的輕盈香氣，最後迎來舒適的雪松和香草柔和氣息。