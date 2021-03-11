喝水無聊？學宋慧喬、趙薇、小禎自製「風味消脂飲」　瘦回仙女螞蟻腰

每每問到女星們如何在忙碌工作的狀態下，肌膚依舊保持水嫩與好氣色，幾乎都回答相同答案，就是多喝水，而我們都知道無添加的白開水是最天然的飲料，對身體無負擔，不過無色無味的水，喝起來實在很無聊，想要養成長期喝水的習慣，真的很難，有不少女星就會自製風味飲改善口感，讓喝水不再是件乏味的事。

在 Instagram 查看這則貼文 여름여름 #융스타그램 @ yoona__lim 分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 31 日 下午 11:46 張貼

喝水說起來容易，卻時常忘記，少女時代潤娥會在特定時間喝一定份量的水，靠著意志力沒事就多喝水，甚至利用「白開水減肥法」控制食慾，會在剛起床、中餐和晚餐前、洗澡後補充水分，每天至少喝2000cc以上，再來出外一定會攜帶保溫瓶隨時喝水，且不喝含糖飲料。

宋慧喬、趙薇都離不開檸檬水，趙薇還曾在《中餐廳》中示範消脂檸檬水，搭配蜂蜜醃漬成檸檬切片，最後放入密封的容器搖勻，醃一個晚上，檸檬水既能清腸又可以減肥，還有刮油效果，幫助腸胃消化，是瘦身的神助攻飲品，尤其豐富的維他命C也能美白，許多女星都力推。

如果還是想喝有點甜味的碳酸飲料，不妨試試擁有和汽水相同口感，卻沒有汽水高熱量的氣泡水，不僅消暑，還可以加速人體新陳代謝，降低肥胖風險，可再自行加入天然的現打果汁，增加風味與口感，不過胃食道逆流的人不適合喝氣泡水，以免過度刺激。

有時真的無法克制慾望，不含糖分的氣泡水拯救了無聊的白開水，市面上的品項也越來越多，舒味思氣泡水有原味、萊姆、纖維三種口味，還添加膳食纖維幫助腸胃蠕動；味丹多喝水MORE氣泡水有檸檬、蜜桃風味；Perrier沛綠雅氣泡水則有草莓、葡萄柚、橘子等天然水果風味。

如果喜歡自己動手做，Sodastream Spirit 自動扣瓶氣泡水機可隨心所欲調整氣泡量，在家就能隨時隨地享受風味零卡碳酸飲，還有與三大插畫家聯名的專用水瓶，可重複使用超環保，趣味的設計，讓喝水更開心！

此外，除了多喝水，補充水果也是養成好膚質的關鍵，小禎會自製水果排毒飲品，將小黃瓜與柳橙切片，與新鮮薄荷葉一起放入瓶中泡水，隨時帶著飲用，還會自己打蔬果汁，打好立刻喝掉，她目前愛用的是OZEN真空抗氧破壁食物調理機，透過真空技術阻斷空氣防止食物氧化，並保留纖維營養素，搭配專用儲物罐還能延長食物保存，而且打出來順口好喝。