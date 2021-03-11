烤完肉頭髮依舊飄仙女香　中秋必備5款香水洗髮精、消臭噴霧推薦

一年一度的中秋節來臨，大街小巷都開始準備烤肉趴，身上滿不了濃濃油煙味，隨著髮絲擺動更明顯，連洗了澡之後都還在，加上炎熱的天氣狂冒汗，油膩扁塌的頭髮看起來好狼狽，要是還要去續攤，不免令人尷尬，不妨使用香氛洗髮精或者消臭噴霧，讓你不把臭味帶著走。

PURE純戀精油洗髮系列添加專櫃香水使用的頂級精油在產品裡，多層次的奢華香氣讓人好放鬆，洗完頭還有前、中、後味，且香氣蠻持久，其中玫瑰保濕洗髮精蘊含珍稀保加利亞玫瑰精油、非洲猴麵包樹萃取，能調理乾燥髮絲，加強保濕度，洗後髮質滑順有光澤。

SABON 植系髮肌護理系列的精典洗髮乳蘊含馬魯拉果油、海甘藍籽油以及山茶花油，具備滋養與防護效果，且勝於摩洛哥堅果油，為秀髮帶來光澤。成分不含介面活性劑以及防腐劑，能溫和清潔並適用於所有髮質，還可讓頭皮維持油水平衡，共有以色列綠玫瑰與茉莉花語兩種香氣，果香清新感充滿朝氣，非常迷人。

The Public Organic 天然植粹精油洗髮精以「用精油拯救充滿壓力的社會」為概念，使用100%的精油調香，讓身心疲憊的現代女性，在洗護髮同時解放一整天的疲累。近期在日本推出的滋養修護新系列，更是瘋掃各大日雜髮類排行榜冠軍，獲得大量美容達人推薦。

Maison Francis Kurkdjian愛戀玫瑰髮香噴霧不含酒精成分，萃取自保加利亞大馬士革玫瑰與南法百葉玫瑰的頂級精萃，搭配天然篦麻種子與維他命原B5，賦予毛躁秀髮細緻光澤，可自然的去除頭髮異味，散發優雅清新的玫瑰花香。

乾洗髮品牌Batiste在今夏推出兩款花香系列，「純沁花語」以清新的植物花香與清新果香調合，舉手投足都能散發出浪漫的春夏氣息；「暗戀薔薇」以神秘的木質東方調與玫瑰香氣結合，打造出溫醇具有層次厚度的香調魅力。

此外，邊烤肉邊拍照，頭髮被油煙熏的油油膩膩？好不容易與好友重聚，拍下的照片卻因為瀏海大分岔而留下黑歷史，瀏海蓬鬆清潔巾絕對是烤肉必備好物，結合有吸收皮脂效果的粉末，隨手擦拭瞬間解救流汗造成的扁塌瀏海，就像剛洗完頭一樣，還你完美髮型！