滿足女人的夢想！精品級紅底鞋彩妝登台　浮誇外型還能當頸鍊　

女人的夢想高跟鞋Christian Louboutin以前衛的藝術感聞名，如今也將這大膽的設計融入彩妝中，延伸最經典紅底鞋的精神象徵，展現出女人的自信與魅力，首間旗艦店今（16）日正式登台，更公開首波主打彩妝商品，另外Gucci、ZARA也推出彩妝系列，浮誇的外型超夢幻，美妝控怎麼可以錯過！

性感大膽的Christian Louboutin跨足美妝界，於台北忠孝sogo設立專櫃，誓言「用唇膏、指甲油，抹上令女人充滿自信、性感的紅。」產品主要以臉部彩妝及指甲油為主線，預計明年會慢慢加入底妝系列，而整個包裝設計都貫穿高跟鞋的奢華形象，其中唇膏的管身便以埃及古文物及裝飾藝術浪潮為靈感，搭配皇冠般閃耀的旋蓋與一條絲綢緞帶，讓唇膏搖身一變成為頸鍊。

而唇膏分為絲絨啞光、柔滑緞光、輕透薄紗三大系列，並以霧面、緞光、亮面瓶身來區分內裡的不同質地，即日起至9/22，凡購買指定色號（絲絨啞光 001M、柔滑緞光 001乙支），即可獲得專屬刻字服務。眼影蜜分為霧啞光、金屬光兩大系列，質地很好推開且持久顯色，速乾又不容易暈開，指甲油則分為裸色系、亮色系與暗色系，瓶身是多面、漸層的玻璃容器，方便收納攜帶。

Gucci美妝概念將化妝視為展現個人特質與內在個性的方式，認為化妝並不是遮掩缺點，而是凸顯它們，讓你成為你想要成為的樣子，而唇膏可說是非常重要的美妝品，這次推出三款不同配方的唇彩系列，包含Rouge à Lèvres Satin（柔緞光澤）、Rouge à Lèvres Voile（瑩潤光澤）與Baume à Lèvres（半透明光澤潤唇膏），於台北101 Gucci專賣店率先開賣！

在 Instagram 查看這則貼文 最近のヒットコスメーーっ ZARAのULTIMATTE 特に、この4色が私は使いやすいかなぁ 私が好きなマットタイプ！ 発色良いし、色落ちしにくい ‍♀️ リップは何本あっても困らないですねぇ 笑 ARISA(ありんこ)（@i_am_arinko）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 5 日 上午 1:02 張貼

此外，快時尚品牌ZARA的唇彩則走親民路線，一口氣引進了12支天鵝絨質感的ULTIMATTE唇膏，以及8支HI MATTE霧面唇釉，極簡霧面的深藍色管身低調又有質感，顏色從煙燻玫瑰、經典紅、韓妞愛的桃紅到秋冬必備酒紅都有，質地濃郁飽和，唇膏外盒還配有復古的膠捲盒，定價也不會讓荷包瘦太多，目前在台灣官網可入手嘍！