學賈靜雯、張韶涵、Selina「減醣飲食」　擺脫瘦身停滯期　身材大消風

每次看電視都覺得女星們怎麼可以這麼瘦，原來她們為了保養身材，平時以減醣餐嚴格控制飲食，堅決不吃精緻澱粉，再搭配積極運動，不僅可以明顯感受到體重減輕，幫助維持完美的體態，皮膚也會變好！

減醣飲食是近幾年很流行的瘦身法，是指重新調整三大營養素的比例，減少每日的醣類攝取量，避開麵包、麵條等高碳水化合物，並以糙米、燕麥或地瓜來替代白飯，如果你是戒不掉的白飯控，可試試換成和米飯口感很像的花椰菜飯、蒟蒻麵來當澱粉食材，也因為熱量減少，其他蛋白質、脂類可不減量，每餐要吃足2份蔬菜補充膳食纖維，多攝取含鐵食物與優質蛋白質、礦物質。

在 Instagram 查看這則貼文 哈囉～～～～ 我的四位情人 七夕情人節快樂 今天我在工作只有一位小情人陪我過節 猜猜是哪位呢？ ️ #一年到頭好多節日要過啊 賈靜雯（@alyssachia）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 17 日 上午 5:07 張貼

以《我們與惡的距離》入圍54屆金鐘獎最佳女主角的賈靜雯，她凍齡的外貌曾被英國媒體大肆報導，為了有完美的體態出席典禮，最近開始嘗試減醣的節食計畫，不吃甜點，不喝含糖飲料，會多吃蛋白質、蔬菜水果，澱粉則改吃低碳水的地瓜、糙米，但不會減少每餐吃的份量，以每日基礎代謝量為主，每週做2～3次重訓與NTC課程，加強鍛鍊核心肌群，讓線條更為緊緻。

在 Instagram 查看這則貼文 Good day~ 張韶涵 Angela Chang（@angela_zhangshaohan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 8 日 上午 3:44 張貼

張韶涵雖然是演藝圈的大瘦子，在飲食上也是下足功夫，她常在小紅書分享保養秘訣，靠著多年戒糖消除水腫，不吃甜點、麵包、含糖飲料及高糖水果與優格，主食會改吃高纖麥片或糙米、多吃抗氧化蔬菜，她發現，持之以恆戒糖後，身體和肌膚都受益良多，皮膚變得不易出油，體態也比較輕盈。

在 Instagram 查看這則貼文 什麼pose姐都能駕馭 不服來戰 ♥selina♡（@selinanahaha）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 10 日 下午 11:14 張貼

Selina（任家萱）近日曝光高中時期的嫩照，即便距離多年也沒有太多差異，她曾在大陸綜藝節目上曝光真實體脂，靠著減醣飲食與健身，整個人瘦了兩圈，每天健身2小時，無氧與有氧一起進行，還會搭配瑜伽、馬拉松，成功讓體脂從30降到21。而她在瘦身時期每天吃無糖優格與水果，每天喝足2800cc的水，不喝含糖飲料，覺得撐不下去時，一週會有一天放縱吃大餐，再靠運動來燃脂。

主演大陸青春偶像劇《親愛的，熱愛的》的女主角楊紫，也曾在節目中公開為戲瘦身的「半斷醣」食譜，因為天生嬰兒肥，為了上鏡頭更好看，早餐會吃無糖希臘優格杯、麥片、堅果、香蕉；午餐吃蛋白質和蔬菜，如烤雞胸肉、綠花椰菜、芹菜、紅蘿蔔、酪梨、水煮蛋；晚餐就只吃蔬菜，用油煮菜，一小湯匙的油和一碗水，或是用清肉湯來煮綠色蔬菜。如果想吃澱粉，建議在白天的時段吃點地瓜或是糙米。