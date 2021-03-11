女神美胸密技！　蔡依林、舒淇靠「神級洋裝」秀火辣身材

天后蔡依林日前為雜誌拍攝美照，霸氣勾人的媚惑眼線，搭配鬆亂微翹的短髮，姿態撩人地秀出姣好身材，令粉絲大喊「辣翻」，連緋聞網友阿信都忍不住喊聲「哇嗚」，引發關注。而金馬影后舒淇剛曝光的最新雜誌封面，更梳起帥氣的 All Back 髮型，擦上性感紅唇，一派正經端坐著卻大洩深 V 火辣美胸！兩大女神同時曬出性感曲線，讓人大飽眼福。

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蔡依林日前在 IG 放上為《Marie Claire 美麗佳人》雜誌拍攝的封面照，整組黑白色系的照片張力十足，眼妝濃烈的 Jolin，時而挑逗、時而迷濛地，大展眼神魅力頻頻放電，其中一套深 V 洋裝再度襯托她的火辣好身材，淺淺一彎腰，雙峰更是呼之欲出，性感撩人。

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而金馬影后舒淇為《ELLE CHINA》拍攝的最新雜誌封面也剛剛曝光，為招牌豐唇擦上火紅豔色的她，梳起帥氣油頭，靜靜坐著專注望向前方，迷人的眼神與雪白美胸，散發懾人氣勢。

仔細一看，兩位女神穿的正是同一件洋裝，這件來自路易威登 2019 秋冬系列的黑色細肩帶小洋裝，有著閃爍的亮片裝飾，彷彿灑滿星星與光芒，最特別的是，胸前宛如馬甲剪裁的深 Ｖ 設計，不僅凸顯纖細腰身、更烘托飽滿美胸，難怪兩位天后不畏撞衫也要穿，而且同樣美得令人驚艷。

其實這件火辣的小洋裝，早在今年 6 月就由好萊塢女星蘇菲特納（Sophie Turner），穿著出席《冰與火之歌》的紐約首映會，畫著煙燻妝的她以高挑身材詮釋，美豔之外更多了瀟灑霸氣。

被這款神級洋裝擄獲的女星，還有《ELLE》8 月號封面人物 Ella 陳嘉樺，只不過在一系列厚重的秋冬造型裝扮下，Ella 選擇以黑白格紋高領上衣搭配這件細肩帶馬甲洋裝，雖然展現時髦的一面，但論火辣吸睛的程度，自然不及其他女星。