3大秘訣讓霧面唇膏不乾不顯唇紋　加碼推薦秋冬必囤「顯白泰奶色、煉瓦色」

如果不想要出門狂補妝，很多女孩會選擇霧面唇膏，它的持久度和顯色度比水潤型唇彩好，不需一直補唇色，但普遍的特點是較乾，容易會有唇紋的問題，要是唇況不好還會色塊斑駁起死皮，真的心很累！不過那霧霧的質感非常吸引人，有不少擁護者，那就一起來看看霧面唇膏的上妝技巧吧！

TIP 1：護唇膏打底

要是唇況本身就不好，在保養上絕不能偷懶，如果有乾燥、脫皮，千萬不要直接撕唇上的死皮，化妝前先厚塗唇膜，接著先完成其他部位的妝容，再用濕紙巾把唇膜擦掉，塗上薄薄一層護唇膏，讓唇部的肌膚變水嫩，最後再塗唇膏，也能避免化學成分直接與肌膚接觸。

TIP 2：順著唇紋畫

因為唇紋是縱向的，上妝時建議不要左右塗，容易塗不均勻，把死皮都搓起來，且紋路中間不一定能捕到唇色，更顯你的唇紋，塗唇膏時要「直」著塗，會比較吃妝。

TIP 3：不要抿嘴脣

許多人擦霧面唇膏會用抿嘴脣的動作把顏色暈開，其實這樣會破壞唇膏的保濕成分，讓嘴唇變得乾澀，且沾到口水之後，也會加速帶走嘴唇的水分，建議可以用手指輕輕按壓嘴唇來「抿嘴」，讓顏色分布均勻。

111SKIN星旅雙效撫紋唇霜被美喻為擦的豐唇針，分為兩步驟，第一步白色豐盈唇膜蘊含植物豐唇胜肽，可提升唇部澎潤度，第二步的「粉色唇霜」蘊含玻尿酸、魔芋超填充微粒與維他命C，幫助撫平紋路，預防水分流失，讓雙唇柔嫩水亮！

植村秀無色限極霧保濕唇膏萃取珍貴日本山茶花籽中的山茶花精油，帶有極佳的延展性，能在雙唇立即延展開來，不留乾紋或緊繃感，而品牌同時將全系列唇膏換上新包裝，蛻變為外方內圓的黑色鏡面外盒，低調又奢華，今年的主打色號為BG963，是超襯膚色的帶橘泰奶色，薄擦超美，厚擦有個性也超顯白！

YSL 以裸棕、楓紅兩大色選為靈感推出限量秋妝系列，其中時尚印記絲絨唇露的冰滴玫瑰奶茶調，絕對是秋冬必囤貨的色號，搭配柔霧轉化科技，在接觸唇瓣後能立即轉化成絲絨霧光，加上長效的保濕精華的質地，能將飽和的柔霧色彩鎖在唇瓣裡不掉色。

1028以水轉柔霧技術，打造持久不沾染的唇迷心竅好色唇釉，質地滑順能均勻延展，靜待數秒後會從水潤質地轉為柔霧感，並蘊含玻尿酸、三胜肽及維生素 E 等保濕修護成分，輕盈不黏膩，重複刷拭也不厚重。

I’M MEME我愛心機好感乾燥唇萃如奶霜般絲滑好上色，質地如天鵝絨般輕薄不厚重，薄擦一層即顯色呈粉霧感，可用指腹輕壓做出暈染美唇，推薦帶點焦糖色的#003 高EQ西柚橘，擦起來特別溫柔優雅。

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