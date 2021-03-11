練成S曲線變「腰精」！ 4個動作立即減掉難纏腰間贅肉、凸小腹
多數的上班族一整天都坐在辦公室，長期下來不僅腰圍變粗，屁股也變寬扁，而有健身的女孩都知道，腰間贅肉和凸小腹是最難瘦的部位，腹部的脂肪實在難以擊退，穿緊身衣都不好看，想要練成有線條的馬甲線根本難上加難，那麼快試試以下幾個動作，或許可以幫你剷除難纏的肉肉。
女性的脂肪含量天生比男性高，男性的基礎代謝率卻又比女性高，加上雌性激素的分泌，女性容易堆積皮下脂肪在下半身，如腹部、臀部和腿部，形成梨形肥胖，除了要嘗試調整自己的飲食習慣，每天也要留至少半小時的時間，做拉筋伸展運動，再搭配瘦腰、瘦腿動作，漸漸會有效果的！
在全身伸展拉筋後，先做簡單暖身動作，可提高後續的燃脂速度，瘋傳日本的「空氣呼拉圈瘦身法」可鍛鍊到深層腹部肌肉，顧名思義就是模仿搖呼拉圈的動作，將雙腳打開與肩同寬，左右腳一前一後，讓重心放在腰部及小腹，膝蓋微微彎曲，背脊、腰部打直，雙手放鬆於兩側，運用腰部肌肉前後規律擺動，不是以畫圈的方式喔，每天做 5～10 分鐘。
再搭配原地高抬膝、高抬腿的暖身動作，想像你正在上樓梯，將雙膝分別抬起，膝蓋的高度略高於肚臍的位置再放下，連續做 3～5 分鐘，直到身體發熱，而高抬腿則是把腿伸直向上踢，讓腳尖的高度略高於肚臍，不僅可充分鍛鍊腰、腹部肌肉，還能瘦大腿，也是連續做 3～5 分鐘。
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HAPPY MONDAY! Finished off my workout with this Ab circuit & it was a goooood one Nutrition has the biggest effect on this area of your body so make sure your nutrition is in check if your goal is to lose body fat overall! DOUBLE TAP & save for later! WORKOUT: 4 sets 1️⃣12 Opposite Arm to Leg Variation (each side) 2️⃣12 Side Plank Knee to Elbow (each side! 3️⃣15 Reverse Crunch Hip Raises 4️⃣12 Opposite Knee to Elbow Crunches (each side) Credit: @katieyovin #abgirlsguide
STEP 1：接著做進階瘦腰動作，躺在地上，右腳彎曲貼平地面，左腳伸直抬高，用腹部力量抬起上半身，右手伸直碰觸腳尖；再將左腳彎曲90度，用右手手肘碰觸左腳膝蓋，之後換邊。
STEP 2：雙手向後扶著定點，雙腳併攏，用腹部力量抬起上半身，臀部要離開地面。
STEP 3：躺在地上，左腳懸空彎曲90度，右腳抬高放在左腳的膝蓋上，雙手抱頭貼於耳朵兩側，用左手的手肘碰右腳的膝蓋，之後換邊。
STEP 4：先側身，左腳和左手著地，腹部懸空，右腳彎曲90度時，用右手手肘碰觸右腳膝蓋。