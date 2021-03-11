練成S曲線變「腰精」！　4個動作立即減掉難纏腰間贅肉、凸小腹　

多數的上班族一整天都坐在辦公室，長期下來不僅腰圍變粗，屁股也變寬扁，而有健身的女孩都知道，腰間贅肉和凸小腹是最難瘦的部位，腹部的脂肪實在難以擊退，穿緊身衣都不好看，想要練成有線條的馬甲線根本難上加難，那麼快試試以下幾個動作，或許可以幫你剷除難纏的肉肉。

女性的脂肪含量天生比男性高，男性的基礎代謝率卻又比女性高，加上雌性激素的分泌，女性容易堆積皮下脂肪在下半身，如腹部、臀部和腿部，形成梨形肥胖，除了要嘗試調整自己的飲食習慣，每天也要留至少半小時的時間，做拉筋伸展運動，再搭配瘦腰、瘦腿動作，漸漸會有效果的！

在全身伸展拉筋後，先做簡單暖身動作，可提高後續的燃脂速度，瘋傳日本的「空氣呼拉圈瘦身法」可鍛鍊到深層腹部肌肉，顧名思義就是模仿搖呼拉圈的動作，將雙腳打開與肩同寬，左右腳一前一後，讓重心放在腰部及小腹，膝蓋微微彎曲，背脊、腰部打直，雙手放鬆於兩側，運用腰部肌肉前後規律擺動，不是以畫圈的方式喔，每天做 5～10 分鐘。

再搭配原地高抬膝、高抬腿的暖身動作，想像你正在上樓梯，將雙膝分別抬起，膝蓋的高度略高於肚臍的位置再放下，連續做 3～5 分鐘，直到身體發熱，而高抬腿則是把腿伸直向上踢，讓腳尖的高度略高於肚臍，不僅可充分鍛鍊腰、腹部肌肉，還能瘦大腿，也是連續做 3～5 分鐘。

STEP 1：接著做進階瘦腰動作，躺在地上，右腳彎曲貼平地面，左腳伸直抬高，用腹部力量抬起上半身，右手伸直碰觸腳尖；再將左腳彎曲90度，用右手手肘碰觸左腳膝蓋，之後換邊。

STEP 2：雙手向後扶著定點，雙腳併攏，用腹部力量抬起上半身，臀部要離開地面。

STEP 3：躺在地上，左腳懸空彎曲90度，右腳抬高放在左腳的膝蓋上，雙手抱頭貼於耳朵兩側，用左手的手肘碰右腳的膝蓋，之後換邊。

STEP 4：先側身，左腳和左手著地，腹部懸空，右腳彎曲90度時，用右手手肘碰觸右腳膝蓋。