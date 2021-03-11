劉詩詩神隱後首露面宛若少女　重視「內調」維持纖瘦身材、逆天膚質

大陸女星劉詩詩和吳奇隆結婚4年多，兩人因合作古裝劇《步步驚心》定情，也在今年4月底迎來兒子「步步」的誕生，夫婦兩卻是低調再低調，從未曝光孩子正面照，而處於「神隱」狀態的劉詩詩近日被拍到現身桃園機場，氣色、狀態都相當好。

劉詩詩結婚後就鮮少露面，已經兩年沒拍新戲，算是處於息影狀態，在台灣養胎期間也只發了一張未露臉的背影照，產後首次被媒體拍到現身桃園機場，她身穿湖水綠上衣，頭戴一頂白色鴨舌帽，下身搭配黑白格子半身裙，少女的裝扮顯得格外清新，身材也算是恢復得不錯。

其實她在懷孕期間，身材沒有改變太多，素顏的街拍也看得出來膚質很好，先前曾分享保養皮膚的方法就是多喝水，即使忙碌也會找時間喝水，或是喝自己泡的檸檬水、菊花茶、羅漢果茶。另外「內調」也很重要，會多補充維生素C和抗氧化食物，保持肌膚健康細膩。

而飲食方面，劉詩詩認為不要刻意節食，三餐要注意均勻攝取所需營養，多吃水果和蔬菜，才能有效控制熱量，避免餓太久造成暴飲暴食，犧牲了原本健康的身體，再來會養成正常的生活作息，保證充足的睡眠。

因為屬於乾性的敏感肌，肌膚容易泛紅過敏，有上妝一定會徹底卸乾淨，更注重肌膚的保濕，工作時會不斷使用保濕噴霧，睡前也會敷保濕面膜，且會選擇成分單純、溫和的保養品，降低皮膚敏感不穩定的機率。

提到溫和的產品，近日推出不少新品，以下分享給大家參考，philosophy 肌膚哲理所有產品只使用醫學證實無害的成分，其中純淨清爽 3 合 1 洗面乳添加多種植物精萃，可幫助鎮靜與舒緩肌膚，一瓶能同時兼具卸妝、潔顏及化妝水，幫助緊緻毛孔與補水，讓卸完妝的肌膚維持水潤淨透。

Kiehl’s善用天然成分，針對最困擾的暗沉、粗糙膚況對症下藥推出蜂蜜紅蔘亮采活膚霜，內含紐西蘭麥蘆卡蜂蜜與韓國紅蔘根，能為肌膚迅速補水，使肌膚回到健康狀態。

FANCL 是日本不用防腐劑的保養品牌，全新日常護理系列針對不同膚況，又分為水盈細緻系列及膠原修護系列，均設有水潤型和滋潤型，能幫助補水及修護毛孔周圍的膠原蛋白，讓肌膚水嫩柔滑，達到緊緻毛孔的效果。

AHAVA光煥清透⾯膜蘊含以⾊列鹽海 DeadSea 科技專利成分，能夠深層清潔毛孔，舒緩鎮靜因空氣汙染物引起的皮膚刺激，幫助⾓質更新，提升肌膚的防護⼒，並添加玻尿酸締造光澤飽滿肌膚。

Jurlique純淨高效UV防禦乳添加譽為天然玻尿酸的藥蜀葵根、洋甘菊萃取，以及金盞花保濕成分，防禦紫外線同時為肌膚帶來持久水潤保濕，水感的乳液質地，清透不粘膩，能為後續上妝做好打底。

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