一染巨顯白又減齡！髮型師推薦2019秋冬必染髮色 層次感神秘又耐看

時序漸漸入秋，每到換季除了要更換保養品、衣服，相信經常變換髮色的女生，也開始煩惱接下來該換什麼潮流髮色！而比起夏天比較明亮的色調，2019 秋冬流行的大勢髮色更變化多端，不侷限於深色，充滿神秘的層次感，想染特殊色又怕太突兀可以參考看看。

選對髮色可以讓整個人看起來氣色更好，許多女星也在近日染了新髮色，南韓高人氣女團TWICE將於9月23日推出迷你專輯《Feel Special》，其中台籍成員周子瑜在19秒的預告中，曝光了帶有霧灰藍紫色的漸層髮色，再次升級的美貌令她吸粉無數。

坐擁超高人氣的彩妝師Pony，除了有精湛的化妝技巧，更是染髮魔人，幾乎每月都染新髮色，擅長運用不同的特殊色，做漸層暈染、挑染效果，像是粉紫、粉藍等，染起來讓膚色超顯白，柔和的線條也讓髮色不那麽沈重。

在 Instagram 查看這則貼文 Off to PONY 포니（@ponysmakeup）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 2 日 下午 6:17 張貼

明星御用髮型師Miyake及網紅指定髮型師盧志遠，認為2019秋冬髮色趨勢在於質感的霧光，染後的頭髮於鎂光燈下要有透感光澤，並推薦4大潮色「霓光棕木」、「霓光灰月」、「霓光薰衣草」及「霓光藍夜」為本季主打色。

#霓光棕木

質感系專屬霓光棕木色，悄悄倒入珊瑚紅與恬靜棕紫色調，柔和漸變的線條光暈，一如午後斜陽宜人，更帶著神秘迷人風采。

#霓光灰月

展現自在的霓光灰月色髮絲不規則混入深棕底色，3D挑染技巧（Highlight）打造出線條深淺漸層，不僅增添髮型層次，更在髮色律動中、搖擺著歐美混血率性！

#霓光薰衣草

霓光薰衣草法式漸層就像眼妝，由魅惑深紫到粉藍色調暈染，讓人沉醉在漸層髮色魅力；多元層次隨著光線角度多變，展現職場俐落又不失女人味氣息。

#霓光藍夜

以本季潮流霓光薰衣草色彩結合一抹叛逆灰色，透過線條和色塊交錯的挑染技巧打造潮女個性；編髮造型跳出髮尾醒目藍調，既時尚又充滿個性。