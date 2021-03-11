不用髮圈也可以完成！上班族必學的簡易馬尾、包頭　3分鐘就能出門

上班族總是從早忙到晚，出門前在髮型和妝容上訴求效率，練就一身簡單又迅速就能變換造型的功夫，繼先前《金祕書為何那樣》招牌高馬尾後，以下加碼介紹3款超簡易的髮型，尤其最後一個就算徒手也能完成，即使手上沒有髪圈也甭擔心！

相信經常燙染的女生，都有髮質偏粗硬的困擾，一起床的頭髮就像被炸彈掃射過，有的捲曲有的亂翹，必須用吹風機或是電棒捲才能讓秀髮乖乖聽話，整理髮型都是一場大挑戰，卻也沒時間好好弄，散亂看起來又超沒精神，這時清爽的辮子馬尾、俐落包頭更顯迷人自然。

首先把頭髮約分成3等份，或是直接分成上下兩層，將上層的頭髮綁成馬尾，用髮圈固定住，再把左右兩邊的頭髮各自捲成直條狀，分別繞過馬尾，蓋過原本的髮圈，再用髮圈固定一次，最後拉鬆後腦勺的髮絲，讓頭型有立體感，增加蓬鬆度會更有造型。

同樣將頭髮分成上下兩層，在後腦勺的位置綁一個小馬尾，將整束的馬尾繞過髮圈上方，往下拉緊，接著調整後腦勺的弧度，用手抓鬆一些髮絲，創造出圓圓的頭型。再來慢慢把左右兩邊的髮絲，用同步驟綁起來，最後再用髮圈固定。

在出門前一刻總是找不到髮圈嗎？最後一個是零工具完成包頭，輕輕鬆鬆就幫你把散落的頭髮收起來，先在後腦勺抓你要的髮量，把頭髮捲成螺旋狀，左手抓緊馬尾，以右手為定點，將馬尾順時針繞過右手後，右手往後方轉，抓緊馬尾，接著把剩餘的髮絲繞圈收好，最後再套進洞裡就完成了。