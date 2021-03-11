不用髮圈也可以完成！上班族必學的簡易馬尾、包頭 3分鐘就能出門
上班族總是從早忙到晚，出門前在髮型和妝容上訴求效率，練就一身簡單又迅速就能變換造型的功夫，繼先前《金祕書為何那樣》招牌高馬尾後，以下加碼介紹3款超簡易的髮型，尤其最後一個就算徒手也能完成，即使手上沒有髪圈也甭擔心！
相信經常燙染的女生，都有髮質偏粗硬的困擾，一起床的頭髮就像被炸彈掃射過，有的捲曲有的亂翹，必須用吹風機或是電棒捲才能讓秀髮乖乖聽話，整理髮型都是一場大挑戰，卻也沒時間好好弄，散亂看起來又超沒精神，這時清爽的辮子馬尾、俐落包頭更顯迷人自然。
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首先把頭髮約分成3等份，或是直接分成上下兩層，將上層的頭髮綁成馬尾，用髮圈固定住，再把左右兩邊的頭髮各自捲成直條狀，分別繞過馬尾，蓋過原本的髮圈，再用髮圈固定一次，最後拉鬆後腦勺的髮絲，讓頭型有立體感，增加蓬鬆度會更有造型。
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【簡単編みおろしアレンジ】 ゴム4本あればできちゃう簡単ヘアアレンジ ❣️ 動画を見てチャレンジ✨ サイドの髪の毛を残し、後ろの髪の毛をくるりんぱ ↓ お次は、サイドの髪の毛を後ろにもってきて2回目のくるりんぱ ↓ さらに落ちている毛をくるりんぱして、全部で3つのくるりんぱ ↓ 最後はもう一度ゴムでまとめて、ゴム隠しをしたら完成✨✨✨ 髪の毛は最初にゆるく巻いておくのがポイント❣️ アレンジしてら、顔まわりやおくれ毛を巻いてあげると可愛さアップです 結婚式、パーティー、イベントなど、どんなシチュエーションでも、お応えします❣️ 一人一人のドレスや、どんな髪の毛の長さでも似合わせて、可愛く作るのがモットーです✨ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 美容業界を変えるキュレーションサロン、【nex】(ネックス)がオープン致しました❣️ これからはここ【nex】で今まで以上にご期待にお応えできるよう、精進して参ります！！✨ お悩みは何でもお聞かせください⭐️ 一つ一つ丁寧にカウセリングし、解消していきます✨ 大切な髪型をぜひ一度お任せください✨ ご来店心よりお待ちしています ！ 【予約について】 プロフィールのURLから、ホットペッパーから簡単にご予約出来ます❣️ ☆nexの場所☆ 東京都港区南青山5-11-5 住友南青山ビル地下1階 03-3498-5810 最寄り駅: 表参道駅 B1,B3出口 #nex #ネックス #ヘアスタイル #ヘアアレンジ #簡単ヘアアレンジ #ヘアセット #くるりんぱ #三つ編み #カラー #編みおろし #編みおろしアレンジ #簡単アレンジ #グラデーションカラー #サロン #韓国人美容師 #美容室 #美容師 #撮影 #表参道 #青山 #巻き髪 #大人気アレンジ #ヘアアレンジ動画 #hairstyle #hairarrange #헤어 #헤어디자이너 #스타일링 #cho_arrange
同樣將頭髮分成上下兩層，在後腦勺的位置綁一個小馬尾，將整束的馬尾繞過髮圈上方，往下拉緊，接著調整後腦勺的弧度，用手抓鬆一些髮絲，創造出圓圓的頭型。再來慢慢把左右兩邊的髮絲，用同步驟綁起來，最後再用髮圈固定。
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ピンもゴムも無しで出来る✨ #ハーフアップお団子動画 【音声あり】 このアレンジはフォロワーさんに教えて貰ったお団子の作り方で、 コレ面白いな〜と思って、私も何回か練習してみました 昨日ストーリーに載せたら、保存希望の方が多く、反響が大きかったので、投稿で残します 今回凄いのは、私じゃなくて、コレを教えてくれたフォロワーさんです ありがとうございます * ピンもゴムも持ってないけど、パパッと髪をまとめたい時に最高の技✨ しかもほどくのも簡単でゴム跡もつかない✨ * 作り方は右へスワイプしてみてくださいね * * #簡単アレンジ #セルフアレンジ #セルフヘアアレンジ #ヘアアレンジ #hairarrange #簡単ヘアアレンジ #江南市ループ #江南市美容院 #hairsalon #ヘアサロン #江南市 #江南市美容室 #お団子ヘア #お団子アレンジ #おだんごヘア #おだんごアレンジ #お団子アレンジ動画 #おだんご #おだんご動画 #おだんごヘアアレンジ動画 #おだんご動画 #ハーフアップ #ハーフアップ動画 #ハーフアップアレンジ
在出門前一刻總是找不到髮圈嗎？最後一個是零工具完成包頭，輕輕鬆鬆就幫你把散落的頭髮收起來，先在後腦勺抓你要的髮量，把頭髮捲成螺旋狀，左手抓緊馬尾，以右手為定點，將馬尾順時針繞過右手後，右手往後方轉，抓緊馬尾，接著把剩餘的髮絲繞圈收好，最後再套進洞裡就完成了。