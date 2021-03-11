郭富城嫩妻方媛辣秀米粒腰、鉛筆腿！　大方公開產後日常瘦身秘訣

香港天王郭富城睽違7年未在台灣開唱，近日在小巨蛋舉行演唱會，小他22歲的嬌妻方媛與大女兒Chantelle也愛相隨，而今年4月才生完二女兒的方媛，產後沒多久就恢復窈窕身材，纖瘦的腰身一點都不像兩個孩子的媽，網友紛紛敲碗分享減肥秘密。

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郭富城和方媛剛認愛時，戀情一直不被看好，還一度傳出分手，如今也打破外界對於年齡差距大的刻板印象，完成三年抱兩寶的喜訊。方媛日前曾透露，155公分的她只有39.1公斤，剛生完不到一個月，已經可以穿下貼身窄裙，究竟有什麼瘦身秘訣呢？

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也許是天生麗質不容易胖，方媛在懷孕時只有肚子隆起，四肢都很纖瘦，生完迅速就回到原本體重，經常在社群網站曬出小蠻腰，好身材展露無遺。為了維持線條，她把健身房當自己家在跑，一次就是4個小時起跳，會輪流使用健身房的運動器材，分別鍛鍊不同部位的肌肉，再搭配拳擊有氧、TRX或重訓，加強核心的力量。

在 Instagram 查看這則貼文 翘臀秘籍 @ mokafy 分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 13 日 上午 2:21 張貼

即使沒有到健身房，在家也會鋪上瑜珈墊，做簡單的伸展運動，像是平板支撐、踩空中腳踏車，或是各種拉筋及高強度的間歇運動，不斷挑戰肌肉的極限，尤其會特別鍛鍊腰部、臀部、腿部，運動量特別大。

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方媛雖然體型瘦小，她自認屬於容易水腫的體質，飲食上不會刻意節食，但會選擇熱量較低的食物，就算遇到喜歡吃的精緻甜點，只會淺嚐幾口解饞，做好適當的飲食控制，還會自製養顏美容的紅棗桂圓茶，將桂圓、紅棗、枸杞、紅糖，放進水壺裡沖泡，能滋補養身，讓氣色紅潤，對身體健康也很有幫助。