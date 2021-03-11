真實身材不見老態！53歲劉嘉玲解放翹臀美腿　逆生長秘訣全公開

53歲「不老女神」劉嘉玲出道多年，身材仍然保養得宜，是演藝圈著名的凍齡女神，時常在社群網站曬素顏美照，近日更趁著工作之餘到海島國家度假，雖穿著連身泳裝與救生衣，也藏不住好曲線，秀出逆天大長腿，渾圓的屁股蛋和腿部肌肉線條更讓大眾看傻眼。

劉嘉玲與梁朝偉結婚多年，感情依舊甜蜜，卻很少同框曬恩愛，兩人浪漫又曲折的愛情故事，都可以寫成小說了。劉嘉玲雖已年過半百，始終維持超好狀態，她曾說，「一個女人老了的標誌，絕非年齡，而是她不再愛美！保養是一種文化、一種內涵、一種幸福的能力，更是一種熱愛生活的態度！」

在 Instagram 查看這則貼文 Beautiful sunny day ☀️ Carina Lau/劉嘉玲（@carinalau1208）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 15 日 下午 10:44 張貼

她近日在IG分享度假日常，多張美照絲毫看不出歲月痕跡，纖瘦的線條讓網友直呼不科學，而熱愛戶外運動的劉嘉玲，任何水上活動都難不倒，非常有活力，不僅大玩水上摩托車，還下海浮潛，又或是在沙灘雀躍跳起，矯捷的身手不愧是有練過，體力超好！

在 Instagram 查看這則貼文 享受浮淺的樂趣 Carina Lau/劉嘉玲（@carinalau1208）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 16 日 下午 10:11 張貼

對於維持身材，劉嘉玲認為規律的運動和均衡的飲食都很重要，也要保有充分的睡眠、充足的水分，她從30歲開始，始終維持運動習慣，一週運動5天，喜歡爬山、跑步、皮拉提斯，甚至也常去滑雪，她建議女孩，「一定要找一個會讓自己開心的運動，讓你一直有動力可以維持。」

在 Instagram 查看這則貼文 在大風景前無瑣碎無是非，無憎無愛 Carina Lau/劉嘉玲（@carinalau1208）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 8 日 下午 9:39 張貼

日前也曾發文，她從來不相信什麼懶洋洋的自由，「我嚮往的自由是通過勤奮和努力，實現更廣闊的人生，那樣的自由才是珍貴的、有價值的」，還說「我從來不相信天上掉餡餅的靈感和坐等的成就。做一個自由又自律的人，靠勢必實現的決心認真地活著。」一個努力的藝人，背後絕對是上緊發條的，認真的生活，才能讓智慧、樣貌與身材並重。

在 Instagram 查看這則貼文 我從来不相信什麼懶洋洋的自由，我向往的自由是通過勤奮和努力實現的更廣闊的人生，那樣的自由才是珍贵的、有价值的；我相信一萬小时定律，我從来不相信天上掉餡餅的靈感和坐等的成就。做一個自由又自律的人，靠势必實現的決心認真地活著。 Carina Lau/劉嘉玲（@carinalau1208）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 21 日 下午 11:18 張貼

而劉嘉玲在飲食方面沒有特別的訣竅，熱愛美食的她，認為瘦身就必須少吃，沒別的方法，遇到愛吃的食物只會淺嚐，且每餐只吃八分飽，一定會吃大量蔬果，餐後再喝一杯不加糖的檸檬汁，幫助排毒與美白。此外，劉嘉玲對臉部的保養也不馬虎，特別注重清潔與眼部保養，只要有時間就會勤敷眼膜，使用抗皺霜按摩。