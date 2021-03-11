戀愛了！周杰倫MV女主角「三吉彩花」登熱搜　雪白美乳辣翻曝保養秘訣

亞洲天王周杰倫全新抒情歌曲《說好不哭》找來五月天阿信一同飆唱，短短兩天YouTube就破千萬觀看次數，更衝上許多網路音樂平台排行榜第一名，天王實力果然不容小覷，MV中不但藏著滿滿彩蛋，飾演溫柔體貼的超正女主角「三吉彩花」更是造成轟動，不斷登上熱搜，人氣直線飆升！

今年23歲，身高171公分、體重49公斤的三吉彩花，擁有女生們夢寐以求的高挑身材和大長腿，空靈的外貌幸運被星探挖掘，從小就以童星身分出道，拍攝過不少日本電視劇、電影和廣告，也是許多時尚雜誌愛用模特兒，百變的造型輕鬆就能駕馭各種穿搭風格。

在 Instagram 查看這則貼文 ごめんなさい。お仕事は全て終わったので 完全バカンス気分のゆるゆるです、 マネージャーさんに完全にインスタ映えを狙った足長く見える角度で撮ってってお願いした結果。 三吉彩花（@miyoshi.aa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 14 日 下午 4:21 張貼

這次跨足演員客串「周女郎」，清純的外表與自然的演技令人印象深刻，也許在台灣，大家對她還很陌生，沒想到三吉彩花早已活躍於演藝圈和時尚圈，日前出席紐約時裝周，穿起時裝根本是行走的衣架子，配上一張高級臉，連女生被她的美豔迷倒，可以清純、率性亦能性感，連酷帥的西裝也能穿出型格與女人味。

MV中除了大展無瑕美顏，修長美腿與白皙肌膚也相當吸睛，私底下的泳裝照，辣秀超深事業線更讓人噴鼻血。在維持身材上，她曾經不健康的節食，後來意識到飲食均衡的重要，找到對自己最有效的瘦身方式，這樣瘦的沒有壓力，氣色也會比較好。

為了讓線條更為緊實，即使沒有時間每天跑健身房，她起床會先做簡單拉筋，伸展全身的肌肉，喚醒沈睡中的筋骨，睡前還會抬腿、按摩腫脹的小腿肌，促進腿部的血液循環，再來至少會做20下共3組的仰臥起坐消除腹部贅肉，甚至隨時縮小腹，保持良好的站姿、坐姿，盡可能多讓腹部肌肉用力。她也常泡半身浴，用43度的熱水泡30分鐘，擺脫下半身水腫的問題，她認為，想吃更多美食，就必須做更多鍛鍊。

而她白皙通透的肌膚，除了出門會勤擦防曬護膚，也許也和飲食有關，每餐會攝取大量的蔬菜和水果，早餐還有吃無糖優格的習慣，可加入喜歡的水果換不同口味，補充好菌和纖維預防便秘，讓毒素不累積在身體裡，皮膚自然好。