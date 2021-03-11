戀愛了！周杰倫MV女主角「三吉彩花」登熱搜 雪白美乳辣翻曝保養秘訣
亞洲天王周杰倫全新抒情歌曲《說好不哭》找來五月天阿信一同飆唱，短短兩天YouTube就破千萬觀看次數，更衝上許多網路音樂平台排行榜第一名，天王實力果然不容小覷，MV中不但藏著滿滿彩蛋，飾演溫柔體貼的超正女主角「三吉彩花」更是造成轟動，不斷登上熱搜，人氣直線飆升！
今年23歲，身高171公分、體重49公斤的三吉彩花，擁有女生們夢寐以求的高挑身材和大長腿，空靈的外貌幸運被星探挖掘，從小就以童星身分出道，拍攝過不少日本電視劇、電影和廣告，也是許多時尚雜誌愛用模特兒，百變的造型輕鬆就能駕馭各種穿搭風格。
這次跨足演員客串「周女郎」，清純的外表與自然的演技令人印象深刻，也許在台灣，大家對她還很陌生，沒想到三吉彩花早已活躍於演藝圈和時尚圈，日前出席紐約時裝周，穿起時裝根本是行走的衣架子，配上一張高級臉，連女生被她的美豔迷倒，可以清純、率性亦能性感，連酷帥的西裝也能穿出型格與女人味。
MV中除了大展無瑕美顏，修長美腿與白皙肌膚也相當吸睛，私底下的泳裝照，辣秀超深事業線更讓人噴鼻血。在維持身材上，她曾經不健康的節食，後來意識到飲食均衡的重要，找到對自己最有效的瘦身方式，這樣瘦的沒有壓力，氣色也會比較好。
為了讓線條更為緊實，即使沒有時間每天跑健身房，她起床會先做簡單拉筋，伸展全身的肌肉，喚醒沈睡中的筋骨，睡前還會抬腿、按摩腫脹的小腿肌，促進腿部的血液循環，再來至少會做20下共3組的仰臥起坐消除腹部贅肉，甚至隨時縮小腹，保持良好的站姿、坐姿，盡可能多讓腹部肌肉用力。她也常泡半身浴，用43度的熱水泡30分鐘，擺脫下半身水腫的問題，她認為，想吃更多美食，就必須做更多鍛鍊。
而她白皙通透的肌膚，除了出門會勤擦防曬護膚，也許也和飲食有關，每餐會攝取大量的蔬菜和水果，早餐還有吃無糖優格的習慣，可加入喜歡的水果換不同口味，補充好菌和纖維預防便秘，讓毒素不累積在身體裡，皮膚自然好。