顏值高也有BUG！夢幻男神彭于晏狂秀抬頭紋表情包　「帥就是任性」

每次提到亞洲夢幻男神彭于晏，就算不犯花痴的人，也會忍不住擦一下口水，他帥氣的臉龐以及健康的形象深植人心，尤其那緊實的手臂線條與壯碩的胸肌，恨不得能一頭栽進去，內外兼備的偶像特質，自然也是時尚品牌愛用寵兒，不過出道多年的他，似乎歲月不饒人，近日一組照片曝光後，網友都忍不住表示男神真的老了！

彭于晏近日在上海出席品牌活動，一身顯眼紅色西裝给人滿滿活力，而有張挑眉的照片，超深的抬頭紋超搶戲，不過濃眉大眼的熟男魅力無損帥度，其實從他的自拍照中能發現，出鏡率最高的就是「抬頭紋」，還有網友開玩笑說「比我媽媽的贅肉還多層」，使勁扮醜還能靠臉吃飯的男星不多了。

雖然又深又皺又多條的抬頭紋很明顯，宛如沙皮狗，但帥就是任性，彭于晏極品的側顏加上精壯肌肉，亮眼外表堪稱男女通吃，仍是不少女孩心目中的理想天菜。他維持年輕的秘訣就是健身，平常沒事喜歡騎自行車，而運動完特別注重臉部的清潔與保濕，皮膚有好的狀態就能增加自信。

雖然抬頭紋是無可避免的歲月痕跡，但你可以靠簡單的按摩預防皺紋產生，首先要改掉生活上的壞習慣，像是皺眉、挑眉、用手撐額頭，洗臉時要豎向揉搓，水溫不宜過高，接著運用雙手食指還有中指指腹，從眉心上方，往上滑動到髮際線，再慢慢推下來，再用一手食指，從太陽穴來回劃英文字母「W」，從左到右，幫助放鬆緊繃的額頭。

在 Instagram 查看這則貼文 Eddie Yuyan Peng（@yuyanpeng）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 10 日 上午 2:49 張貼

也可利用雙手指腹，從額頭中間往兩側太陽穴滑動按摩，反覆進行五次，最後雙手抱頭，約放在太陽穴的位置，慢慢往上提拉，把小細紋拉平。以下來推薦近日推出的清潔、抗皺、保濕產品，男性朋友也要留時間好好保養，才能阻絕歲月這把殺豬刀。

和女性相比，男性更常投入戶外活動，風吹日曬大量流失肌膚水分，BULK HOMME保養系列共同添加保濕成分水解蠶絲蛋白、玉造溫泉水，以及多種天然植物萃取，幫助調理膚質，使肌膚達到油水平衡的健康狀態。其中潔面霜具有「黏土礦物質」成分，能有效清除多餘皮脂和污垢，化妝水、乳液質地舒適不粘膩，可持續保持肌膚水潤。

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