史上最划算！2019週年慶「必買保養品組合」懶人包 小資女不容錯過

一年一度的百貨週年慶即將來臨，不僅有首次加入優惠組合的重量級新品，更精心搭配其他經典熱賣品項，讓你以最划算的價格一次購入經典、人氣保養品，當然還有最值得收藏的限量推薦款，快趁著週年慶檔期趕緊買來囤貨，小資女不容錯過啊！

雅詩蘭黛為提供最超值優惠的佛心組合，加碼將今年所有上市新品皆納入此次週年慶必敗組合中，包含白金級黑鑽松露雙活萃全新升級版、特潤超導賦活精萃等，而經典熱銷的肌膚修護神器小棕瓶「特潤超導修護露」也納入週慶優惠，另外更推出實用性滿分的限量滿額贈，分別有魅惑紅運手提包組與璀璨星空旅行包組，不搶會後悔啊。

SUQQU晶采亮妍系列訴求打造肌膚光澤，調整膚色不均等問題，質地輕盈卻能持續保濕一整天，活膚極潤人氣組內含活膚極潤面膜、毛孔潔淨菁華與淨采亮妍化妝水三項正品，還附上收納束口袋。

ALBION回歸台灣後，商品價格已全面降幅達20%，而週年慶期間「正價商品」換算下來，比遠赴日本購買還划算。品牌採用獨家「乳液先行」的保養概念，先用「滲透乳」再用「活化液」，讓後續保養效果更加乘，其中 「活潤水彈力滲透乳組」，最適合初入門使用者。當然也少不了健康化妝水，「健康聖品發燒組」同時顧及居家保養及在外隨身補水的需求，超值得入手。

今年RéVive特別針對抗老保養推出「金緻導入嫩白面膜」，添加光感礦物精萃，搭配超導溫感保濕技術，在接觸肌膚時瞬間由珍珠白色幻化成光燦金色，一抹緊緻彈嫩，也首次納入週年慶特惠，推出抗老新品組合「金緻嫩白組」，超值買大送小的優惠絕對必囤！

DARPHIN在今年週年慶前夕推出全新成員「百妍 24K 黃金極緻芳香精露」，內含比髮絲還細300倍的0.1微米金箔，輕盈的質地超乎想像的細滑柔軟，幫助打造明亮、水潤的肌膚，輕鬆擁有透亮好膚質。

FANCL以「無添加」為核心理念，研發零防腐劑的產品，其中日常護理系列採用「高效滲透微囊科技」，將多種珍貴護膚營養滲透至肌底，同時修護、活化肌膚，分別有年輕肌膚適用的「水盈細緻系列」與成熟肌適用的「膠原修護系列」。

迪奧頂極保養逸品精萃再生花蜜系列，在週年慶推出迪奧精萃再生花蜜微導精露組，全系列添加8大珍稀青春分子，可有效修復肌膚微發炎現象，促進賦活新生，再現完美細緻膚質。

黛珂人氣商品保濕美容液，運用多重層微脂囊體技術，為肌膚內建行動電源般，不間斷地在肌膚深處釋放美肌能量，長時間維持潤澤保濕度，週年慶期間也推出了眾多優惠組合，絕對不可錯過。

海洋拉娜經典乳霜具有奢華豐盈的質地，能夠深層滋潤，加強肌膚本身的防禦能力，協助修復乾燥肌膚，全天維持水分，新手入門組合可選擇乳霜、舒芙乳霜、水凝霜三種質地任一，並贈送4款經典商品，均能強效安撫乾性及敏感性膚質。

蘭蔻特別為小黑瓶鐵粉推出超未來肌因修護組，全新的未來精華「超未來肌因賦活露」首次加入週年慶組合，獨家的肌膚修護科技，不只能穩定膚況，更能有效改善肌膚膚質，提升細緻度與透亮度，同時達到彈嫩、撫紋、緊緻功效。

以充滿氣勢又大方的典藏禮盒聞名的后，週年慶檔期推出多款VIP專屬尊崇禮盒，包含能重返青春肌齡的頂級還幼系列、打造完美肌膚線形比例的天率丹系列、提亮肌膚光彩的天氣丹華炫重生系列、賦予肌膚紅潤好氣色的津率享系列、清潤保濕的拱辰享潤系列等。

嬌蘭明星商品「皇家蜂王乳雙導精華」能增進肌膚緊緻度，改善肌膚粗糙、毛孔粗大、細紋的問題，同時淡化痘疤、提亮肌膚，並帶來飽滿光澤，今週年慶再推澎湃組合，買正品還送全系列，就連女神郭雪芙都愛用推薦。

香緹卡選用最純淨的植物成分，將天然護膚精華注入產品中，這次週年慶精選多款重量級明星商品，優惠組合包含超高保濕能量的經典花妍系列、有效抵禦室內外污染的抗汙染系列，以及運用5大植物幹細胞與4大抗老胜肽組成的鑽石拉提系列，幫助實現無瑕緊緻輪廓。

資生堂國際櫃推出三款經典「紅妍肌活露」為主角的明星商品，組合內還包含2019新品「紅妍肌活潤眼修護露N」，有助於防止肌膚氧化和促進玻尿酸生成，使肌膚飽滿有彈力。

肌膚之鑰一次推出多種逆齡保養組合，除了經典的精質乳霜入組以外，今年甫上市便造成熱議話題的精萃光采激光晶露與抗皺逆齡菁萃也以新星之姿，首次加入特惠組合，有效改善細紋、法令紋困擾 ，恢復肌膚彈性。

LANEIGE蘭芝在今年週年慶將新品升級入列，更將熱賣商品超值加大，其中超時空彈力新生系列利用黃葵籽、松醇萃取，能有效修復受損肌膚，恢復肌膚彈性，使肌膚呈現澎潤透亮光澤。