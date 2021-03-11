省錢又省時平價染髮劑推薦！ 免上髮廊也能有韓妞大熱霧感髮色

個性最率真的女星「鬼鬼」吳映潔近日出席韓國髮妝品牌新品活動，她身穿鵝黃色短洋裝，並以灰卡其棕新髮色登場，不僅開頭帶來一段活力舞蹈，也傳授多年染髮經驗累積而成的護色、護髮技巧。

個性超活潑的鬼鬼一開場就化身唱跳歌手，熱舞品牌形象歌曲「HELLO BUBBLE」吸引眾人目光，更貼心提醒女孩染髮時也需注意保護髮質，才能美得冒泡，現場大方分享使用泡泡染後的護色保養秘訣，一定會使用護色洗髮精外，洗頭時會注意水溫不能太高，才能讓髮色更持久，也推薦搭配護髮精油給予染髮後的髮絲更多養分。

而2020春夏髮色流行趨勢帶有透明霧面質感，眾多韓星也紛紛換上新髮色。本次HELLO BUBBLE煙灰色和灰卡其棕以綠色調為基底，可以中和亞洲人基底髮色調中的黃調和紅調，營造精緻冷酷氛圍。

想省錢又省時間的小資女，會選擇自己動手染頭髮，HELLO BUBBLE泡沫染髮劑擁有如棉花糖般綿密細緻的泡沫，染髮時染劑不易掉落，讓上色更均勻，更特別添加絲潤精華液，以覆盆子、薰衣草、油菜花與玫瑰水等植萃成分滋養秀髮，染後不會乾乾變稻草。

在 Instagram 查看這則貼文 金曲結束迎向歌手身分！ 換上一個比較亮的新色 珊瑚粉橘 🍊 （這也是卡樂芙的新色喔） Lulu黃路梓茵（@sunnygirl800424）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 19 日 上午 1:14 張貼

卡樂芙染髮霜今年推出3款新色，包含氣質文青感的奶茶甜棕、顯白的珊瑚粉橘以及浪漫的玫瑰嫣紅，只要搖晃染髮劑混合後，均勻抹在髮絲等半小時就能洗頭，還有淡淡花果香，上色速度超快，隨盒更附贈超好用染髮梳，連金曲獎主持人LuLu都推薦。

PUPA龐克甜心漾彩變色髮膜從五彩繽紛的色系中挑選出浪漫紫色與粉色調，演繹甜美龐克的經典造型，柔軟的乳霜質地可均勻上色、滋潤秀髮，使頭髮柔軟滑順。於半乾髮絲上均勻塗抹髮膜，靜置一段時間後，徹底沖洗髮絲，經過 2～5 次洗髮後顏色會逐漸消失。