45歲維多莉亞貝克漢的保養法超親民　「我每天必吃2種食物」　

今年45歲的「貝嫂」維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）是許多女生所追求的時尚指標，不管是擦的保養品、穿搭風格，一舉一動都是矚目焦點，近日也正式推出同名彩妝品牌Victoria Beckham Beauty，讓美妝控期待不已，而她即使擁有4個小孩，事業、家庭生活繁忙，身材依舊保養得宜，絲毫不受年齡增長影響體態與膚況，根本不是個平凡人啊！

在 Instagram 查看這則貼文 We ❤️ Miami x Kisses x Victoria Beckham（@victoriabeckham）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 2 日 上午 7:57 張貼

維多莉亞貝克漢不僅是一位成功的女企業家，也把家庭生活經營得不錯，時常在社群網站曬出與兒子女兒的合照，為家庭所付出的心力有目共睹，當然也常看到她和老公大衛貝克漢高調示愛，兩人結婚多年，感情沒有隨著時間流逝而變淡，讓全世界的女人都好羨慕。

她近日推出個人同名彩妝品牌，主張永續經營，少了不必要的塑膠包裝，也不做動物實驗，首波主打商品以貝嫂標誌性妝容「煙燻妝」為出發點，推出眼線筆、單色眼影霜與四色眼影盤，霧面和珠光質地都有，防水又抗暈，輕鬆就可描繪出巨星般的輪廓，未來也會陸續推出保養品、香水等產品。

而隨著年紀增長，維多莉亞貝克漢的身材和膚況都沒有太多變化，許多網友都稱讚，看起來就像當年在辣妹合唱團一樣苗條迷人，她曾分享保養觀念，除了出門一定使用防曬、回家做好卸妝和清潔，她認為皮膚有適當的油脂，才是維持「發光肌」的秘密。

飲食上，她每天會吃3～4顆酪梨，酪梨含不飽和脂肪酸與維他命E，豐富的天然抗氧化劑有助預防皮膚老化與皺紋，達到保濕與鎖水。為維持膚況穩定，她的專屬皮膚科醫師還建議每天吃200克鮭魚，強調每天的其中一餐一定要有鮭魚，裡面的Omega3脂肪酸、維他命A、C，可以幫助修復發炎的肌膚，對抗面皰、濕疹。

經常出席時尚活動的她，為了保持緊實的身材曲線，在運動上也下足了苦工，每天早上會慢跑5公里，甚至聘請私人健身教練打造專屬的課程，每週進行5天訓練，一次至少2小時。

此外，面對歲月留下來的「禮物」，維多莉亞貝克漢認為每個成長階段都有不完美的地方，要學會擁抱自己的缺點，懂的欣賞上天給你的外貌，不應該只是一昧追求年輕的外表，以前總覺得自己不夠瘦、不夠美，但其實最適合自己的樣子，就是原本最真實的樣貌，鼓勵大家要做自己，聆聽內心的聲音。

同場加映飾演《怪奇物語》系列靈魂角色「Eleven」而爆紅的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），所創立的個人美妝品牌Florence by Mills，主打為「Z世代」年輕人打造的純素彩妝、保養品，全系列不加防腐劑，不做動物實驗，品項眾多，包含腮紅、眉膠、唇油、面膜、保濕噴霧、遮瑕膏、洗面乳等12項商品，目前可在美國連鎖彩妝賣場Ulta Beauty買到，才15歲就已經是炙手可熱的演員，更榮升老闆，還曾與貝克漢二兒子羅密歐傳出戀情，前途不可限量啊。