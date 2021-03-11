猛鱷回歸　黃子韜出任LACOSTE首位亞太區品牌代言人

韓國人氣天團 EXO 成員各個人氣超高，幾位大陸籍成員出走後，仍以實力派偶像的姿態紅透半邊天，不僅音樂、戲劇與節目作品不斷，甚至囊括多個品牌代言。今（23）日 LACOSTE 不僅正式宣佈由黃子韜出任首位亞太區品牌代言人，更將於台灣展開強勢回歸的 Reborn 計劃。

誕生於 1933 年的 LACOSTE，是由法網傳奇冠軍 René Lacoste 創立，他於 1927 年成為世界網壇排名第一的運動員，並打造第一件 L.12.12 Polo 衫始成品牌經典，以標誌性的網眼面料所設計的短袖 Polo 衫，不僅驚艷網壇，更翻新男裝視野。

以壞痞性格圈粉無數的黃子韜，為品牌拍攝的全新大片《THE WIND》首度曝光，他穿上色彩鮮豔的經典 Polo 衫，眼神堅定地對鏡頭傳遞「猛鱷精神」，誓言：「心有猛鱷！我想在每個領域都要做到最好！」甚至發揮巧思，一次將多色 Polo 衫立領疊穿，展現新潮的混搭風格。

LACOSTE 現將於台灣展開全新回歸的 Reborn 計劃，鎖定年輕族群的個性化自主需求，保有品牌一貫的實穿性與玩味設計細節，還將陸續與街頭潮牌及藝術家聯名合作，開創一系列強勢回歸吸睛之作，備受期待。