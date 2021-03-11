蜜粉不只能定妝？內行人才知的5個超狂隱藏用法　讓睫毛膏復活、快速洗刷具

對喜歡畫淡妝的女孩來說，很多彩妝品如唇膏、眼影、腮紅等，就算每天使用，用到海枯石爛也用不完，還有一個就是油皮星人必備的「蜜粉」，它能讓底妝看起來更自然，控油又幫助持妝，但散狀蜜粉的容量都好大一罐，要用完真的很不容易，豪邁地用到快過期了，卻還像新開的一樣，好浪費啊！

蜜粉到底怎樣才用的完呢？除了拿來定妝，其實還有很多隱藏版用法，可以當作睫毛打底膏，讓睫毛變濃密，又或是當乾洗髮，讓頭髮變蓬鬆，甚至還能拿來洗刷具？一起來看看有多神奇。

1. 當睫毛打底膏

有濃密纖長的睫毛是女孩夢寐以求的，卻總是找不到一款適合自己的睫毛膏，嫁接睫毛又需要常回去補接，有時下班晚了根本沒時間啊！可以試著在刷睫毛膏前，用棉花棒沾適量蜜粉，輕刷薄薄一層在上下睫毛，再刷上睫毛膏，原本稀疏的睫毛會變得比較濃密，還有拉長的效果，且能增加持久度，睫毛整天捲翹不下垂。

2. 當乾洗髮

潮濕悶熱的夏天，臉部和頭皮超容易出油，明明出門前很努力吹整，卻還沒到下午，瀏海就變條碼，瞬間油膩扁榻好尷尬，因為蜜粉大多含有礦物質控油成分，可以吸附多餘油脂，能暫時當乾洗髮使用，均勻撒在頭髮表層後撥鬆，能讓扁榻的髮根變蓬鬆，解決頭皮出油的問題。

3. 預防弄髒底妝

如果妳是油眼皮的人，在畫眼線、眼影之前，先在乾淨的眼皮塗上一層透明蜜粉，可以增加眼妝持久度，讓眼影更顯色。而有時上深色眼影的時候會亂飛粉，容易弄髒眼周乾淨的底妝，可在眼下先撲上厚厚蜜粉，等眼妝畫好後再把餘粉刷掉就可以了。

4. 改變唇妝質地

畫完唇膏後，在嘴唇蓋上一張衛生紙，用蜜粉刷輕掃嘴唇，可以幫助增加唇妝的持久度，甚至讓原本水潤光澤的唇彩，轉化為霧面效果。

5. 快速清潔刷具

彩妝刷具一定要定時清潔，以免滋生細菌，如果有過期沒用完的蜜粉，可以將準備清洗的刷具，充分沾滿蜜粉，再用衛生紙將附著在刷毛上的蜜粉擦乾淨，可以快速清潔刷具上的眼影和腮紅粉，當然預算夠，建議還是使用專業刷具清潔液。

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