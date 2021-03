蜜粉不只能定妝？內行人才知的5個超狂隱藏用法　讓睫毛膏復活、快速洗刷具

對喜歡畫淡妝的女孩來說,很多彩妝品如唇膏、眼影、腮紅等,就算每天使用,用到海枯石爛也用不完,還有一個就是油皮星人必備的「蜜粉」,它能讓底妝看起來更自然,控油又幫助持妝,但散狀蜜粉的容量都好大一罐,要用完真的很不容易,豪邁地用到快過期了,卻還像新開的一樣,好浪費啊!

蜜粉到底怎樣才用的完呢?除了拿來定妝,其實還有很多隱藏版用法,可以當作睫毛打底膏,讓睫毛變濃密,又或是當乾洗髮,讓頭髮變蓬鬆,甚至還能拿來洗刷具?一起來看看有多神奇。

1. 當睫毛打底膏

有濃密纖長的睫毛是女孩夢寐以求的,卻總是找不到一款適合自己的睫毛膏,嫁接睫毛又需要常回去補接,有時下班晚了根本沒時間啊!可以試著在刷睫毛膏前,用棉花棒沾適量蜜粉,輕刷薄薄一層在上下睫毛,再刷上睫毛膏,原本稀疏的睫毛會變得比較濃密,還有拉長的效果,且能增加持久度,睫毛整天捲翹不下垂。

2. 當乾洗髮

潮濕悶熱的夏天,臉部和頭皮超容易出油,明明出門前很努力吹整,卻還沒到下午,瀏海就變條碼,瞬間油膩扁榻好尷尬,因為蜜粉大多含有礦物質控油成分,可以吸附多餘油脂,能暫時當乾洗髮使用,均勻撒在頭髮表層後撥鬆,能讓扁榻的髮根變蓬鬆,解決頭皮出油的問題。

3. 預防弄髒底妝

如果妳是油眼皮的人,在畫眼線、眼影之前,先在乾淨的眼皮塗上一層透明蜜粉,可以增加眼妝持久度,讓眼影更顯色。而有時上深色眼影的時候會亂飛粉,容易弄髒眼周乾淨的底妝,可在眼下先撲上厚厚蜜粉,等眼妝畫好後再把餘粉刷掉就可以了。

4. 改變唇妝質地

畫完唇膏後,在嘴唇蓋上一張衛生紙,用蜜粉刷輕掃嘴唇,可以幫助增加唇妝的持久度,甚至讓原本水潤光澤的唇彩,轉化為霧面效果。

5. 快速清潔刷具

彩妝刷具一定要定時清潔,以免滋生細菌,如果有過期沒用完的蜜粉,可以將準備清洗的刷具,充分沾滿蜜粉,再用衛生紙將附著在刷毛上的蜜粉擦乾淨,可以快速清潔刷具上的眼影和腮紅粉,當然預算夠,建議還是使用專業刷具清潔液。

LAURA MERCIER經典「煥顏透明蜜粉」在2019週年慶期間推出限量玫瑰金包裝,輕透粉質幫助肌膚長效持妝,添加高級美容成分,蓬鬆性十足,輕拍肌膚瞬間融為一體,使底妝更顯年輕細緻。

MAKE UP FOR EVER ULTRA HD 超進化無瑕微晶蜜粉粉質細到無人能超越,不掩蓋粉底顏色與特性,肌膚柔焦效果很好,與任何粉底皆可搭配使用,打造超持久的完美妝容。

Celvoke 活采無瑕柔光蜜粉則是採用細緻珠光粉體,賦予肌膚美麗光澤,特殊的真球狀粉體,在光線折射下能散發不同光澤效果,有效修飾在意的毛孔及細紋。