整天盯螢幕視力衰退？低頭族必看的亮眼秘訣　9樣「護眼食物」能抗老化

眼睛是靈魂之窗，你卻沒有好好保護它！隨著科技進步，我們每天使用3C的時間越來越長，上班盯電腦、通勤滑手機、睡前拚老命熬夜追韓劇，又或是玩手遊，從早到晚盯著不同的螢幕已是常態，而讓眼睛過勞對視力的傷害很大，藥師就提醒了5項眼睛保健法，大家趕緊筆記起來！

雖然現代人的工作，不得不長時間使用手機和電腦，如果沒有加強眼睛保健護理，就容易引發白內障、黃斑部及視網膜病變、甚至失明等眼疾，有些人年紀輕輕就造成永久的傷害，真是可惜。

1. 補充充足營養

經美國實驗證實，葉黃素及玉米黃素能吸收和過濾藍光、紫外線，幫助延緩黃斑部病變，可以多吃菠菜、芥藍菜、玉米筍、紅蘿蔔、枸杞、紅椒等食物，另外像是富含花青素的水果，如葡萄、藍莓、櫻桃，能幫助抗自由基，也是不錯的選擇。而取自藻類的蝦紅素也可活絡眼部血液循環、舒緩眼睛疲勞，並可多攝取富含Omega-3脂肪酸的深海魚類。

2. 充分讓眼睛好好休息

睡眠不足容易導致眼睛疲勞、乾澀不適，因此充足的睡眠是關鍵，若工作繁忙，也要記得讓眼睛適度休息並增加眨眼次數，避免淚液蒸發太快，建議可藉由熱敷或按摩，幫助緩解眼部疲勞。使用3C產品30分鐘後，至少要閉眼休息10分鐘。在冷氣房工作的上班族，建議可在桌上放杯熱水，增加空氣濕度，舒緩眼睛乾澀及降低眼壓。

3.眼睛也需要防曬

一般大眾出門會配戴太陽眼鏡或抗UV鏡片，但眼鏡只能阻擋來自前方的光線，紫外線仍會從其他角度照射眼睛，建議可利用有帽沿的帽子、洋傘隔絕紫外線，對外做好防曬；而由內防曬則需要攝取健康的飲食及維持良好生活作息，加強眼部組織自身的防禦力，

4.適當戴上眼鏡預防風沙與光害

空氣中的沙塵、煙容易隨著風吹導致角膜受損，鏡片能夠提供一層防護，減少異物入侵，建議選擇能有效阻隔紫外線或藍光的鏡片材質，避免在太陽的強烈照射下對眼睛造成傷害。

5.配戴隱形眼鏡時間不過長

配戴隱形眼鏡除了應注意清潔與衛生，可於眼睛乾澀時使用生理食鹽水或專屬濕潤液降低不適感，更重要的是隱形眼鏡配戴時間勿超過8小時，更不要戴著隱形眼鏡睡覺，避免眼睛長期缺氧造成角膜損害或感染。

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長時間使用手機、電腦會讓眼睛乾燥疲勞，參天維視眼藥水含有維生素B12及天然維生素E等成分，可暫時緩解眼睛疲勞、眼睛癢及充血。