懶人必備！日韓討論度爆炸「彩妝盤手機殼」　不帶化妝包也能隨時補妝

一大早精心打扮得美美的出門，還沒到下午就脫妝，為了補妝，每次化妝包都塞的超大包，帶多很重，帶少又怕臨時要換妝，好兩難啊！韓國美妝品牌聽到女孩們心聲了，推出超實用的「彩妝盤手機殼」，讓你把眼影、粉餅、腮紅、唇膏、刷具一次帶著走，CP值超高！

和情人約會或是和朋友輕旅行時，總希望隨時保持完美狀態，包包一定要放許多美妝小物，搞的像舉啞鈴般重翻，而喜歡背大包的女孩，想找個蜜粉或是唇膏就像大海撈針超狼狽，這時就很羨慕男性，只要帶個手機、錢包就能輕鬆出門，現在妳也可以做到！

最近爆紅的Fillit Beauty就很貼心推出「彩妝盤手機殼」，讓你把小型化妝間帶著走，時尚的霧面外殼加上可更換的彩盤設計，造型時髦又相當方便，造福許多女性，分別有粉餅加唇彩組、眼影加唇彩組，修容加唇彩組還有頰彩加唇彩組，而顏色有黑、白、灰、玫瑰金、紫色可選擇，打開來還有小刷具、粉撲和內建大面彩妝鏡，超省包包空間。

TonyMoly在去年底也與MOSCHINO推出聯名彩妝盤，分別將8色眼影盤做成玩味手機殼與小型手拿包的設計，手拿包的顏色有酒紅色系與大地色系，是基本妝容不可缺少的實用霧面色系，而手機殼造型則是加入珠光質地的眼影，大膽的配色適合喜歡鮮豔妝容的女孩，此外，把眼盤拆下來就能當手機殼，還能變成隨身卡夾喔。

最後是Riki Loves Riki推出的觸控式LED燈美妝盒，或許你已經在很多歐美部落客的化妝桌上看過，它結合了鏡子與收納盒，還附上工具盒，讓你可以自由將喜歡的腮紅、打亮或是眼影拼裝成專屬彩盤，底下有磁鐵可以吸附固定在原位，不怕移動時互相碰撞而碎裂，厲害的是鏡子不僅能三段式調光，還能360度旋轉，外出補妝超方便，也減少了化妝包與旅行箱的空間。