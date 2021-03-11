懶人必備！日韓討論度爆炸「彩妝盤手機殼」 不帶化妝包也能隨時補妝
一大早精心打扮得美美的出門，還沒到下午就脫妝，為了補妝，每次化妝包都塞的超大包，帶多很重，帶少又怕臨時要換妝，好兩難啊！韓國美妝品牌聽到女孩們心聲了，推出超實用的「彩妝盤手機殼」，讓你把眼影、粉餅、腮紅、唇膏、刷具一次帶著走，CP值超高！
和情人約會或是和朋友輕旅行時，總希望隨時保持完美狀態，包包一定要放許多美妝小物，搞的像舉啞鈴般重翻，而喜歡背大包的女孩，想找個蜜粉或是唇膏就像大海撈針超狼狽，這時就很羨慕男性，只要帶個手機、錢包就能輕鬆出門，現在妳也可以做到！
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@riii_maru162cm 님이 올려주신 후기입니다 スマホケースだけど、、 スワイプしてね▶︎▶︎▶︎ ・ #りーまる #サロモ #サロンモデル #インフルエンサー #フリーモデル#フリーランスモデル#撮影データ #撮影モデル募集 #広告モデル #ファッション ・ ・ ・ お化粧パレットでもある ・ ・ こちらは @fillit_beauty のスマホケース！ ・ スマホケースの後ろがパカって開いて、 そこにアイシャドウやファンデ、 リップが入ってるんです ・ ・ これ１つあればお化粧できちゃうのって 便利だし面白い ・ ・ #fillit #fillit_beauty #フィリット ・ ・ ・ ・ ・ 〈 撮影依頼募集中〉 7月の撮影依頼おまちしてます♪ DMくださると嬉しいです よろしくお願い致します☺︎ ・ ・ ・ ・ #アパレルモデル #笑顔 #ポートレートモデル #被写体モデル#カメラマンさんと繋がりたい #作品撮り #ダイエット #写真好きな人と繋がりたい #美容好きな人と繋がりたい #アイシャドウ #かわいい #女子力アップ #スマホケース #데일리룩 #おしゃれ雑貨 #プチプラコーデ #便利グッズ
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@connie_cos #regram . . @fillit_beauty 필릿 팔레트 ➕아이폰 6,6s,7,8 로즈골드 ➕프로커뮤터: 4색 아이섀도, 립밤, 립스틱 ➕피오니 퍼플핑크: 파우더팩트, 립밤, 립앤치크 – 세상에 폰케이스에 메이크업 팔레트가!! 너무 신기하고 재밌는 아이디어 같아요! 폰케이스 다양한 컬러는 물론 팔레트도 다섯 종류나 있어요 그중 저는 프로커뮤터와 피오니 퍼플핑크를 데려왔구요 완전 성공적 – 케이스는 튼튼하게 생겼구요 거울이 커서 좋아요!!! 폰케이스에 있는 거울은 평평해서 쓰기 어려울 때가 있는데 얘는 뚜껑을 열면 각도가 잡히니까 편해요! – 프로커뮤터 발색이 너무 좋아서 깜짝 놀랐는데 인터코스 코리아 제조네요! 발색이 진짜 좋아요 가만 가루날림이 조금 있어서 저는 손으로 발색하길 추천드립니당! 입자가 곱고 보드라운 편이에요 특히 두번째컬러 제 취향 – 피오니 퍼플핑크는 파우더팩트와 물먹퍼플느낌의 립앤칰과 립밤 구성이에요! 팩트는 입자가 상당히 곱더라구요 파우더중에선 촉촉한 편이에요.립밤도 종종 두고오거나 자주 잃어버리는 편인데 폰에 딱 붙어있으면 넘 편할 것 같아요 – . . #Fillit #Filiit_beauty #Phonecasemakeup #Myhandybeautybox #MHBB #Makeme #Makeluck
最近爆紅的Fillit Beauty就很貼心推出「彩妝盤手機殼」，讓你把小型化妝間帶著走，時尚的霧面外殼加上可更換的彩盤設計，造型時髦又相當方便，造福許多女性，分別有粉餅加唇彩組、眼影加唇彩組，修容加唇彩組還有頰彩加唇彩組，而顏色有黑、白、灰、玫瑰金、紫色可選擇，打開來還有小刷具、粉撲和內建大面彩妝鏡，超省包包空間。
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[#같은제품다른매력 뷰티인플루언서 3인의 #토니모리X모스키노 #블링블링 파티 메이크업 룩 ✨] – 뷰티 인플루언서 진진의 #홀리데이컬렉션 글리터 메이크업 룩 – Repost @__jin___jin__ 토니모리x모스키노 콜라보 제품들 폰케이스 같이 생긴 섀도우 팔레트예요! 심지어 진짜 아이폰 케이스로 이용할 수도 있어요!! 굳굳 반짝이는 색상이 많아서 화려하게 메이크업 해봤는데 너무 이쁨❣️ 이번 콜라보 역대급 최애템들 – #토니모리 #모스키노 #홀리데이컬렉션 #파티메이크업 #MOSCHINOxTONYMOLY #tonymoly #tonymoly_street #moschino #collaboration #JeremyScott #쿠션추천 #틴트추천 #겨울메이크업
TonyMoly在去年底也與MOSCHINO推出聯名彩妝盤，分別將8色眼影盤做成玩味手機殼與小型手拿包的設計，手拿包的顏色有酒紅色系與大地色系，是基本妝容不可缺少的實用霧面色系，而手機殼造型則是加入珠光質地的眼影，大膽的配色適合喜歡鮮豔妝容的女孩，此外，把眼盤拆下來就能當手機殼，還能變成隨身卡夾喔。
最後是Riki Loves Riki推出的觸控式LED燈美妝盒，或許你已經在很多歐美部落客的化妝桌上看過，它結合了鏡子與收納盒，還附上工具盒，讓你可以自由將喜歡的腮紅、打亮或是眼影拼裝成專屬彩盤，底下有磁鐵可以吸附固定在原位，不怕移動時互相碰撞而碎裂，厲害的是鏡子不僅能三段式調光，還能360度旋轉，外出補妝超方便，也減少了化妝包與旅行箱的空間。