比孕前還瘦！陳意涵產後膚況超逆齡、身材不走樣　公開養生保養絕招

今年2月升格為人母的陳意涵，有著巴掌大的娃娃臉與水汪汪眼睛，充滿朝氣形象的她，笑起來會把快樂感染給周遭的人，甜美可愛的外型深受粉絲喜愛，近日身穿白色平口禮服出席保養品牌活動，纖瘦的身材看不出已是一個孩子的媽，近看膚質也超逆齡，渾身散發清純少女味，究竟她都如何保養呢？

談到保養習慣，陳意涵最注重清潔、卸妝，先前還曾分享會用冷水潑臉讓毛孔緊緻，難怪老公都愛她素顏的模樣。她也提到，挑保養品很在意味道，喜歡擦在臉上後有被香氣療癒的感覺，產品也要好吸收，而當了媽媽常常睡眠不足，肌膚會暗沉、乾燥，她強調使用保養品一定不能省，用量不夠反而本末倒置。

陳意涵生完兒子「小初」沒多久就開工，產後一個月就恢復原本身材，甚至比產前還瘦，整個孕期胖不到4公斤，被封為地表最強孕婦。許多人好奇為何她能養胎不養肉光速瘦身，愛吃美食的陳意涵，產前產後並沒有忌口，是以少量多餐的方式進食，會多吃蔬果補充維生素與纖維，澱粉改吃蒸地瓜、馬鈴薯或山藥，養生又能排毒。

她認為女生要多喝熱飲，能提升體溫，促進新陳代謝，對子宮也比較好，平常出門會隨身攜帶保溫杯，裝有自己煮的健康薑紅茶，做法是把薑磨碎，加入煮好的熱紅茶、黑糖及薑黃，也愛喝紅豆水消水腫。

此外，她產前產後都沒有中斷運動習慣，每天晨跑5公里是基本配備，每週至少到健身房4次，除了NTC課程，也喜歡倒立、游泳、瑜珈和騎腳踏車，以能有效消耗熱量的有氧運動為主，多元的運動方式能鍛鍊到不同部位的肌肉，她也提醒，要詢問過醫師再進行比較安全，以免影響到寶寶生長。

陳意涵分享，「當你意識到屬於自己的時間越來越少的時候，你會開始很珍 惜且非常有效率的去運用它」，即使照顧寶寶忙到幾乎沒有自己的時間，還是攔不住她的運動魂，記者會現場還開完笑說「最近有點睡眠不足，我覺得現在站在這裡就像一場夢」，可見當了媽之後親自帶娃真的有累到。