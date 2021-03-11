換季狂出油、發癢又掉髮？敏感頭皮的NG洗髮行為　小心頭皮屑纏身還飄異味　

時序漸漸入秋，早晚溫差大，氣候變得乾燥，敏感肌膚開始不聽話了，而頭皮是臉部肌膚的延伸，在季節交替時一旦油水不平衡，就容易出現紅腫發癢、落髮、頭皮屑、毛囊炎等問題，嚴重時甚至會影響毛髮生長，因此在換季時更要做好適當頭皮清潔及護理，別讓不健康的髮絲影響你的心情。

除了天氣變化導致敏感問題，生活壓力大、睡眠品質差、飲食不規律、愛吃刺激性料理（咖啡因、甜食、油炸、辛辣）、使用添加過多化學染料和香料的洗髮精等外在因素，都會使頭皮肌膚變得脆弱，挑選產品時要特別注意成分外，頭皮環境會跟著季節改變，不管你是油性、乾性、敏感性頭皮，仍需適時更換適合的髮品。

再來洗頭的次數與方式也很重要，過度頻繁洗頭，會去除健康的皮脂膜，打亂皮脂正常分泌，反而會讓頭皮出油狀況更嚴重，還飄出異味，應以每天1次為上限，要避開強調清潔力強的介面活性劑，選擇溫和、抗敏或能去屑的洗髮精。

每次洗頭建議洗兩遍，充分起泡後，第一次先輕輕搓揉頭皮約 30 秒，沖掉多餘油脂與毛囊髒污，第二次深入清潔頭皮約1分鐘，最後用泡泡稍微帶過髮絲即可。

洗頭過程可用指腹或圓頭的梳子進行頭皮按摩，促進血液循環的同時也把髒污帶出來，切記不要用指甲抓頭皮，會有發炎現象。洗完頭要盡快把頭髮吹乾，先用毛巾按走多餘水分，不能過度搓揉，以免破壞毛麟片，再用吹風機逆著髮根吹乾，一邊用手指順開髮絲，可以縮短熱傷害的時間。

此外，洗頭時的水溫和吹風機的溫度不宜過高，過熱會造成頭皮搔癢或脫皮、髮絲毛躁沒有彈性，有染髮的也容易脫色，甚至梳頭特別容易斷裂，水溫建議控制在與體溫差不多，約36～38度左右，最後可用冷水進行二次沖洗，關閉毛鱗片，頭髮才不會輕易受損。

CLAYGE海泥洗髮精S系列利用堆積在海底的海泥，幫助頭皮清除多餘的油脂及污垢，搭配薑根精萃及薄荷成分，洗髮時可感受到薑根精萃帶來的溫熱感，沖洗後則能感受薄荷成分帶來的清涼感，還結合胺基酸保濕精華與高層次香氛，藉此保濕、放鬆頭皮。

Christophe Robin棗樹舒緩淨化洗髮露主成分為天然棗樹樹皮萃取，能幫助維持頭皮健康，改善頭皮屑。溫和的配方以及細緻的泡沫，讓人在使用時備感愉悅舒適，另添加櫻花萃取成分，有保濕舒緩功效，使髮根到髮尾都能展現柔亮光澤的豐彈效果。

定期去角質能促進頭皮代謝，巴黎卡詩平衡舒緩凝霜是專為敏感性頭皮所研發的溫和型淨化凝霜。水楊酸能溫和促進頭皮新陳代謝、帶來清新潔淨感；積雪草萃取與維他命B5能給予頭皮滋養，同時舒緩壓力、提升防禦力。